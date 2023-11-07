外資升評 穩懋、全新、宏捷科PA三雄火力全開

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摩根大通證券加入升評功率放大器（PA）領頭羊穩懋行列，是短時間內第五家終結悲觀看法的大型研究機構，搭配全新、宏捷科業績揚升，多頭派內外資在PA前景論戰中逐漸取得上風，帶動PA三雄走勢整齊，為台股反攻亮點。

智慧機市場好轉近期引起法人廣泛討論，相關概念股中以PA族群受到最多關注，且三檔指標股中，穩懋營運與股價都從低基期轉強；全新第三季每股稅後純益（EPS）優於預期、第四季前景佳，加上10月營收站回3億元大關之上；宏捷科10月營收則再度繳出年、月雙增佳績。PA三雄可說涵蓋低基期翻多、強者恆強各種題材。

穩懋法說會釋出訊息，讓市場研判營運谷底已過，滙豐、麥格理、中信投顧、金控旗下投顧與摩根大通證券接連升評，多頭推測合理股價來到165元。

中信投顧指出，根據Trendforce數據，全球手機第四季產量雖未達以往同期水準，然相較上季仍成長超過1成，且近期大陸手機銷售狀況與去年相比已轉為成長。穩懋日前於法說會則表示，調研機構估計手機出貨量2024年將有4.5％成長，大陸地區訂單趨穩，隨庫存水位回歸正常，加上新型號推出，急單已轉為更穩定的需求。陸系手機持續回升將帶動供應鏈拉貨，且2023年由於庫存去化基期較低，2024年穩懋營運應有大幅度好轉。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成針對全新指出，大陸智慧機歷經庫存調整後，迎來強勁補貨需求，儘管較低毛利率的射頻（RF）業務營收貢獻提高，但全新營收進度超乎預期，不影響大和資本對其後市的樂觀態度。

外資指出，全新2024～2025年在RF、AI、AR／CR與車用LiDAR業務推升下，將刺激營運加速增長，2024年獲利近乎翻倍，EPS將由今年的2.26元跳升到4.51元。

宏捷科10月營收表現亮眼，摩根士丹利證券最新調查更發現，為了滿足客戶強勁訂單，宏捷科不僅啟動加班因應，目前同時積極朝聘員工以趕上需求。就此來看，宏捷科下半年營運動能強，且好光景將延續到2024年。外資估計，宏捷科走過今年的營運谷底後，2024年將由虧轉盈。