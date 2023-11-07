跟進蘋果i15 Pro系列 三星S24U 改用鈦合金機殼

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蘋果今年率先採用鈦合金製造iPhone 15 Pro系列機殼後，在手機市場掀起鈦機殼熱潮，據傳三星電子明年推出的Galaxy S24 Ultra旗艦手機也將改用鈦合金機殼，未來可能吸引更多手機業者跟進。

外媒引述消息報導，三星自兩年多前就開始研究鈦材料應用，但直到「最近」才決定將之應用在手機外殼，令外界猜測是受到蘋果影響。

蘋果今年推出的iPhone 15 Pro及Pro Max兩款頂級手機皆主打鈦合金機殼。鈦在重量上比不鏽鋼輕，且硬度也高過鋁，長期應用在航太產業，近年逐漸被視為手機機殼的理想材料，因為鈦不易導熱及導電。然而，低導熱性也提高鈦材料的切割及加工難度，因為切面不易工整。

據內情人士透露，三星將採用所羅門鈦業集團加工的鈦合金，並與多家中國機殼供應商合作，其他上游供應商還包括韓國機殼製造商KH Vatec。三星打算將鈦合金附著在鋁材料背面，藉此加強機殼硬度。

消息稱三星現階段預計生產1,500萬件鈦合金機殼，數量與今年上市的Galaxy S23 Ultra相符，因此外界高度預期明年上市的S24 Ultra將採用鈦合金機殼，至於S24及S24+兩款手機的機殼材質仍不得而知。

內情人士透露，三星只針對S24 Ultra採用鈦合金機殼是想先試水溫，未來將視市場反應決定是否應用到其他手機型號。專家則認為鈦合金機殼能否普及的關鍵在於良率，因為良率偏低將使機殼成本增加4到5倍。

況且，S24 Ultra即便改用鈦合金機殼恐怕也無法像iPhone 15 Pro一樣凸顯輕量賣點，因為iPhone Pro先前都採用不鏽鋼機殼，比鈦合金機殼重很多，但S23採用的鋁機殼本來就很輕，改用鈦合金後恐怕差異不顯著。