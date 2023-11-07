海運雙雄：運價大反彈 仍言之過早

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海運大咖前瞻海運景氣

全球海運大咖同聲示警景氣變數多，「錢」途充滿挑戰！長榮海運董事長張衍義6日指出，明年極具挑戰，艙位供需失衡擴大，航商要朝對自身有利的方向採取應變，降低衝擊；陽明海運總經理杜書勤預估，目前運價有些許小反彈，跟季節性因素有關，論長期大反彈還言之過早。

日前馬士基下調今年全年獲利和裁員萬人，震撼市場。對此，杜書勤指出，馬士基在物流投資多，物流是人力導向產業，傳出裁員上萬人看起來很驚悚，據他所知目前國內航運公司都沒有這麼大規模裁員。

杜書勤以今年財報為例，表示大部分船公司前幾季都有盈餘，預估整年有盈餘的機會相當大。換個角度看，馬士基此舉或可看作是一種警示，提醒大家勒緊褲帶，凝聚士氣。

貨櫃海運業面臨景氣不好時期，大家都很有經驗，一定要開源節流，人事成本只是其中一項，以航商來說，占比較高的是用油、碼頭、吊櫃費用等變動成本，都要一分一毫省下來，只要能夠節省的地方都不會放過。在不景氣時，即使不賺錢，也要減少虧損，以度過這波不景氣，耐心等待下一波景氣來臨。

杜書勤表示，目前航商縮艙減班，是依照季節需要，及實際排班船舶狀況。如果因為艙位調整，市場運價有所起伏，是市場機制，目前大家預測今、明年海運市場供過於求，運價要反彈不容易，目前有些許小反彈，跟季節性因素有關，長期大反彈還言之過早。

展望後市，杜書勤談到，有些人預測兩年，樂觀一點預估一年，悲觀一點預測三、四年。

航運景氣是一個波段接一個波段，前一波榮景在2021～2022年，大榮景過去，勢必有一波回檔，問題是這波回檔會持續多久，須看航運供需狀況，取決於未來環保法規規定有多嚴格、新船造船速度有多快，所有船公司都會密切觀察市場，再做出自己的商業決定。

張衍義、杜書勤6日出席全國船聯會會員代表大會，在會中做上述表示。

張衍義身兼全國船聯會理事長，他建議會員航商，從對自己有利之處採取應變，國際競爭環境激烈，全國船聯會有需要將為同業維護權益。