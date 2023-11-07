卓文恒：上銀明年營運 不會比今年更壞

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上銀董事長卓文恒表示，明年景氣不是很樂觀，預期第四季接單將與第三季相當，全年營運沒有那麼好，明年看不到起色的契機，但明年營運不會比今年更壞。

卓文恒指出，上銀目前訂單主要來自航太、鋰電池、新能源及電動車大型設備等行業。國際半導體協會（SEMI）儘管預期半導體產業景氣會從第四季起回升，但上銀目前尚未看到半導體設備新增訂單。

上銀年初預測下半年景氣將好轉，今年營收將與去年相當，惟寄予厚望的大陸市場因復甦力道不足，影響上銀業績表現。卓文恒表示，歐洲市場下半年需求下滑，仍維持一定需求量，近期俄烏戰爭尚未停火，以巴又爆發衝突，大家擔心是否有其他區域也發生衝突。上銀預期，明年景氣也不樂觀，外在環境若沒有大變化，明年景氣可能維持今年狀態。

大陸及台灣市況不佳，台灣及日本多家傳動系統元件廠，競相降價搶訂單。卓文恒表示，上銀因應部分同業降價，幾乎等幅度降價搶單，然考慮到降價會影響毛利，上銀不會像部分同業祭出降價30％的猛藥。

上銀自結10月合併營收20.0億元，月減7.45％、年減5.22％，是今年2月以來單月營收新低；前十月合併營收208.75億元、年減19.19％。

卓文恒指出，上銀第四季接單平穩，目前滾珠螺桿及線性滑軌在手訂單能見度維持1.5～2個月，與第三季相當。惟10月工作天數減少，出貨不理想，才會出現10月營收年月雙減的情況。11月出貨應會比10月稍好，12月歐美有耶誕節假期、客戶年底需盤點庫存，年底不拉貨，出貨不會好。預估上銀第四季新接訂單會與第三季相當，出貨則略減。