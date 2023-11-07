景氣拖累 工具機春燕難現

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工具機產業看不到春燕！工具機大廠程泰集團董事長楊德華表示，俄烏戰爭還未停火、以巴衝突又擴大，明年工具機產業景氣不會好。程泰集團今年營運雖不如原先預期，他強力介入搶單後，在手訂單回升，明年營運應不會比今年差。

楊德華10月中曾表示，大陸疫後經濟成長不如預期，俄烏戰爭引發全球通膨、美國持續升息，美中貿易及科技戰持續，導致企業放緩投資，連帶影響設備需求，預測台灣工具機產業景氣要明年下半年才有機會好轉。沒想到，時隔才半個月，隨以巴爆發衝突持續擴大，楊德華轉而看壞明年工具機產業景氣。

楊德華強調，整體產業景氣都不好，他獲得的訊息是自行車、家用縫紉機等產業客戶還在去化庫存，汽車市場明年也不會好，全球及台灣房地產市場也不佳，進而影響經濟。近期以巴爆發衝突，大家都擔憂，衝突若持續擴大，國際油價上漲、進而影響企業投資意願及全球經濟，外在大環境不好，明年工具機產業景氣也不會好。

楊德華指出，程泰集團前三季合併營收38億元，第四季每月出貨4億元，全年營收估達50億元。他強力介入幫亞崴爭取訂單，旗下亞崴、程泰兩工具機廠訂單能見度都看到明年第一季，程泰集團明年營運不會比今年差。

亞崴董事會6日承認第三季財報，單季合併營收6.66億元、本業獲利3,100萬元，匯兌收益3,500萬元，認列投資宇隆等檔股票的金融評價利益，業外收益1.02億元，稅後純益1.5億元，每股稅後純益（EPS）達1.63元，優於去年同期1.51元，創同期次高。前三季合併營收18.59億元、本業獲利0.53億元，稅後純益1.84億元，EPS為2.04元，未能超越去年同期的3.38元。