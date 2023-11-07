高雄淨零學院揭幕 培育千名尖兵

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為加速淨零轉型，高雄市府號召南方縣市在全國首創成立實體「淨零學院」6日揭幕，總統蔡英文南下致詞表示，政府要建立「碳管理」，淨零轉型是多面向的社會工程，也是新興領域，需要更多人才投入，「淨零學院」成立就是要從教育和人才培育，讓台灣淨零轉型有更穩健基礎。預計明年學院將培育1,600位標準證照人才。

高雄市府估算，邁向2050淨零轉型，包括盤查、交易、減碳技術，高雄總共有將近10萬名人力需求，高雄市府與成大等18所大專院校，進行產學合作，未來透過師資媒合，成立專業學程、系所方式，縮短產學落差，培育淨零人才。產業部分，與中鋼、中油、日月光、綠化、高雄國際鋼鐵經營協會合作，未來學院將依照產業特性開設技術課程，並由業界進行實務分享，落實「以大帶小」。

蔡英文表示，今年8月在高雄見證台灣碳權交易所的成立，昨日由高雄市長陳其邁攜手各縣市「淨零學院」正式成立，南方縣市受到歐盟CBAM、RE100、國際供應鏈等要求，因此淨零人才培育相當重要，期待學院未來推出淺顯易懂課程，讓民眾一同參與、了解。

陳其邁致詞表示，高雄是台灣製造業重鎮，碳排占全國20％，淨零不能只靠中央，地方努力最重要，高雄除於去年成立「產業淨零大聯盟」、今年6月完成「高雄淨零城市發展自治條例」外，為提供淨零工作最完善基礎，落實公正轉型，成立「淨零學院」，與南方縣市、產業界、查驗機構、大專院校進行跨域合作。

在淨零推動上，陳其邁說，與國際接軌最重要，高市府昨日與國際頂尖三大查驗機構德國萊因公司（TUV）、英國標準協會（BSI）、立恩威國際驗證公司（DNV）簽署合作備忘錄，未來將與學院合作開設證照課程，擴大在地據點服務量能。

目前學院已敲定明年50堂以上證照課程，預計培育1,600位標準證照人才。