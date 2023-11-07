貨代業談海空貨運：「煙硝四起、充滿變數」

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貨代雙雄台驊、中菲行看海空貨運市場，台驊董座顏益財6日形容，今、明兩年市況是「煙硝四起、充滿變數」，地緣政治影響是否擴大為主要變數，若俄烏戰爭告一段落，災後重建對貿易需求大將是一大利多。

中菲行也看好廠商分散地緣政治風險，紛採大陸加一策略，促使兩岸三地、東南亞、印度空運市場今年需求沒有淡季，預估明年台灣整體空運市場較今年會有相當的成長空間。

顏益財預估，受到巴拿馬運河乾旱塞船影響，空運迎來轉單效應，再加上美元走勢強勁，美國電商進口需求旺盛，推升北美運價。

另外，第四季海運會比第三季好，隨北美市場庫存消化得差不多，預估感恩節、耶誕節等年末購物需求增，農曆年前還會有一波出貨潮。至於歐洲線稍微悲觀，因為俄烏戰爭加上以巴衝突短時間可能擴大，地緣政治將影響未來經濟復甦。

海運運價方面，航商持續透過控班、減艙等方式調節艙位，十一長假後大動作減艙25％～30％，11月初運價有稍微回升，且已看到航商持續延緩交船，部分新船下水延後到2027年，減少運力供給過剩的衝擊。明年整體貨櫃航運市場進入大量交船期，預估未來運價會在區間操作，航商會全力維持在獲利線以上，但不至於大起大落。

中菲行表示，10月空運市場，受惠美國購物旺季拉貨補庫，使得從大陸及東南亞到美國的空運運力緊張，運價維持在高檔，預計11月中旬到農曆年底，市場對艙位需求將持續看旺。

另外，以巴衝突及俄烏戰爭等緊張情勢並未衝擊台灣、大陸到歐洲空運市場，且由於德航在10月底加入台德航線貨機營運，台灣到以色列及歐洲的艙位需求及價位將大致穩定平衡。