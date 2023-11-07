港務公司同步啟動徵才 台鐵補人力 祭六大計畫

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台鐵人力現況

台鐵局明年元月將改制為台鐵公司，截至10月底，累計已有近千人申請優退，為此，台鐵局提出六大計畫補充人力需求，預計明年1月先招募進用部分工時人力約180人。

台鐵局指出，目前現有員工數為16,326人，在台鐵公司成立六個月內，也就是2024年1月至6月間，原台鐵局員工依法可申請優惠退離，截至10月底，台鐵員工已有978人提出申請，其中，包括行車關鍵人力374人，以及站務人員、行政人員等其它人力604人，預計總申請人數將不會超過1,300人。

台鐵局強調，目前台鐵正全力慰留提出退休的員工，留任台鐵公司。台鐵局也研擬六項人力遴補及調整措施，一、針對今年鐵路特考錄取933名人員，將加速報到及訓練，投入明年春節疏運。二、調整93個職缺，供今年考取的正、備取營運人員立即報到投入現場工作。

三、增加招募計畫，加強機務、工務及電務等單位的現場人力，於今年底前再招考補充營運人員。四、視工作需求，明年1月預計再招募進用部分工時人力約180人，填補新進從業人員報到前的工作。

五、加開訓練班別，培訓預備人力，優先填補退離人員；也調整現職人員，優先補充行車、運轉、調度及維修等關鍵人力。六、提早辦理台鐵公司從業人員甄試試務工作採購案，明年1月公司成立即加速辦理人員甄選遴補作業。

另外，台灣港務公司6日指出，2024年預計招考正、備取共200名，職缺包含師級及員級，「師級」職缺起薪每月為54,500元，報考資格須有碩士畢業、或大學畢業並有三年相關工作經驗；而「員級」職缺則是高中職畢業即可報考，起薪每月為38,150元。

港務公司表示，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，預定於今年11月至12月間公告甄試簡章。