雙11瘋買家電 刷卡優惠拚場

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銀行雙11競推優惠

雙11本周登場，電商及銀行都已摩拳擦掌準備迎客，據銀行分析，民眾最愛趁雙11促銷搶買家電、手機，由於刷卡金額較大，各銀行也紛紛與特定電商或品牌合作，以「高回饋率」搶客，今年回饋率10％起跳，最高打出45％。

富邦媒、網家、東森購物、蝦皮、Coupang、Yahoo購物、樂天、LINE購物等主流電商全面備戰，力拚今年還要較去年成長。

富邦媒估今年倉庫容量比去年增15％，東森購物物流作業量較去年成長3倍，2萬坪的楊梅物流園區引進AI自動化設備，PChome 24h在林口全自動物流園區首度加入雙11。酷澎創辦人暨執行長金範錫來台宣布在台啟用第二座物流中心，加入雙11物流運量，凸顯各家搶雙11商機的雄心。

國泰世華銀行即主打其信用卡數位購物有3％回饋率，另與蝦皮合作聯名卡的基本回饋4％、檔期回饋6％、加碼回饋20％與蝦幣回饋券15％，合計最高45％回饋率，與momo及PChome刷CUBE卡亦有10％以上回饋。

北富銀momo卡專屬卡友日，11月9日除原卡片權益筆筆4％及千大品牌加碼4％回饋皆無上限外，再額外加碼6％回饋，但需登錄且限量1,111名，最高回饋14％；台新銀行最優回饋14.8％，與14家熱門電商合作，指定網購平台最高11％現金回饋。

永豐銀行指出，在超過20家電商信用卡分期滿額登錄最高回饋7,500元，11月11日當日分期滿額登錄最高回饋20％。中信銀建議，若momo雙11當天單筆分期滿7,000元回饋700元，回饋率10％，要登錄並綁定中信LINE官方帳號，在雅虎平台上刷Yahoo聯名卡累積3萬3,000元以上有5,000元刷卡金，限量登錄150名。

合庫推單筆滿1,111元登錄贈111元刷卡金、單筆分期滿3萬元登錄有3,000元刷卡金，回饋率最高為10％；兆豐銀行在四大網購平台單筆分期0利率，滿額還有最高1,200元；第一銀行與17家電商，推出最高25％回饋，刷卡金上看7,500元。