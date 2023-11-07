剁手黨來襲！ 11月簽帳可望衝3,500億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雙11購物節將再度推升信用卡刷卡動能，銀行估二位數成長。去年11月八大公股行庫在雙11的信用卡簽帳金額有236.65億元，若以成長10％估算，將可突破250億元，民營銀行估計其刷卡量可望衝更高，11月整體信用卡刷卡金額有望突破3,500億元，創歷史同期新高。

公股銀主管指出，前兩年因疫情影響，線上購物蓬勃發展，今年疫情解封，出國旅遊及實體商店購物瓜分部分網購消費。但隨網購消費習慣養成及電商促銷，國人逐漸養成雙11集中消費火力的習慣，推估11月信用卡簽帳金額值得期待。

兆豐銀行分析，比起一次付清，民眾在網購時更傾向利用分期0利率方案，減輕購物還款負擔，兆豐銀分析前十大分期交易商店，就發現大宗都是網購特店，如蝦皮就佔20％居冠，momo也以16％緊追在後，綠界科技及PChome各以13％同居第三高，四家特店合計就佔了總分期量的62％，相當驚人，考量卡友對特店分期依賴程度極高，因此兆豐銀推估在今年雙11分期加碼優惠促動下，簽帳業績可望較去年成長約一成。

國泰世華銀行長期經營網購主要電商，不僅在蝦皮購物、PChome及momo等主要電商推出全卡促刷優惠外，其主推的CUBE卡有3％小數點回饋無上限，與在各電商推出不同回饋促刷下，預期將可吸引消費者刷卡消費，11月簽帳可望較去年同期成長。

台新銀行表示，過去受疫情影響，消費者習慣透過線上採購，一年一度雙11網購強檔更是網購主力。各銀行也把握商機在雙11推出熱門電商優惠，樂觀預估可帶動簽帳金額成長。台北富邦銀行、第一銀行也預估今年雙11網購簽帳金額會較去年同期有雙位數成長。

銀行業者並預估，雙11檔期除了拉升信用卡刷卡外，如信用卡預借現金、信用卡分期及小額信貸等，估計11月應也會有明顯成長，對銀行手續費等收入有一定助益。