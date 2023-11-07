電信三雄拚雙11 打手機折價戰

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電信三雄拚雙11檔期，聚焦手機折價，台灣大最高折價2,000元，遠傳最高5,000元，中華電信手機折價1,111元加上點數及加值服務合計最高3,000元。

台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信，12月為合併基準日，台灣之星、亞太電也在雙11檔期「最後一戰」，台灣之星祭出4G不限速上網吃到飽最低399元起，亞太電信則推出4G不限速吃到飽、網內互打免費388元，再送2,400元全家便利商店購物金，力拚用戶再增加。

中華電信雙11檔期主打網路門市申辦月付1,399元以上指定5G方案，Android熱銷手機購機折價1,111元及Google One 100GB 12個月免月租（價值780元），加碼贈Hami Point 1,111點，優惠價值3,000元。

台灣大哥大不限實體或網路門市申辦月付1,399元以上5G指定方案，搭配三星等10大Android品牌手機，專案價最高折2,000元，部分手機可0元帶走。

遠傳電信雙11檔期主打月付999元以上5G指定方案，手機最高折5,000元，搭配萬元手機並綁約36／48個月，最高再送2,000元friDay購物金，買iPhone 15全系列新機再送配件購物金1,111元，指定容量加碼再折1,111元。另外，網路門市針對新用戶或攜碼申辦月付499元或599元4G吃到飽方案，最高送3,511元遠傳幣。

市場人士分析，雙11檔期被視為是搶低價行動資費方案的最佳時機，尤其台灣之星及亞太電信兩家新進業者。過去不少民眾搶到亞太電信單門號月租11元的資費方案，或台灣之星88元、188元終身上網吃到飽資費方案，對照兩家業者併入台灣大及遠傳前最後一檔雙11資費方案要388元起跳來看，都算「撿到便宜」。