旅展創34萬人潮 團購大單飆升

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觀光飯店ITF台北國際旅展業績

年度最大觀光展銷盛會「2023 ITF台北國際旅展」6日閉幕，主辦單位台灣觀光協會統計，四天展期共吸引34萬4,475人次入場，較去年成長76.3％，已達2019年的9成。由於疫後國際航班陸續恢復，國人瘋出國，今年ITF參展旅行社與航空公司業績成長幅度優於觀光飯店。

本屆ITF旅展新趨是團購大幅成長，愈來愈多公司行號、機關團體，社群團體甚至旅行業者在旅展挑好康、撿便宜，使「大單」增加，且在參展單位總業績占比中明顯成長。

此外，為有效控制獲利，不少參展單位採「目標管理」、限量促銷，不再無止盡的「流血殺價」或「割喉破盤」，促銷票券一旦達標後就停止促銷。所以雖然觀展人數與線上旅展天數拉長，但包括晶華、寒舍、老爺酒店集團及台北美福飯店，線上與線上總業績與去年持平。

寒舍集團今年接到多組大單，包括旅遊業者、票券販售平台、科技業者福委會等，其中單筆最大宗訂單為1,100萬元，主要購買自助餐券。今年寒舍的「大單」與「團購」營收占總業績約31％。

台北遠東香格里拉有大單單筆採購450萬元住宿券和餐券，也有企業一口氣採購200張豪華客房雙人平日含2客自助早餐一晚住宿券，單筆消費都超過百萬，旅展期間團購大單占總業績約六成。

老爺酒店集團聯合住宿券適用全台10家老爺，且效期長達一年半，以及知本老爺住宿券推出買10張送1張優惠，引發消費者揪團搶購，團購接單占總業績約53％。

天成飯店集團現場也有公司福委會購買餐券或住宿券犒賞員工，甚至出現幾筆破百萬大單來購買瑞穗天合與朋趣的住宿券張，總業績的占比約12％。

凱撒飯店連鎖有許多社群團購團主大量購買，也有福委會購買做為尾牙抽獎獎品使用。

觀光飯店集團中，線上加實體旅展業績破億的為老爺酒店2億、寒舍1.5億、晶華1.3億元。旅行社中，易飛網TF旅展線上加實體展總營收約為2.8億元、年增逾3倍，雄獅旅遊現場四日業績近7,000萬元，再加上10月1日開跑的線上旅展，整體業績突破10億元。