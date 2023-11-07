拓兩岸航點 王國材：包機擬轉直航

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兩岸旅遊復甦在即，觀旅業者蓄勢待發。交通部長王國材6日表示，目前兩岸在原有的5個航點執行下，已經另開10定期航班與13個包機航點，未來旅客運量穩定增加後，原包機點可轉為直航點，且航點不在5+10+13範圍內者也可討論擴大開放，相關措施已由民航局研擬，並請航空公司做好準備。

交通部上周宣布，將在明年3月前解除團客赴陸禁令。王國材6日在立法院受訪時再拋出「包機轉直航、擴大兩岸航點」，主要會視明年3月1日解除台灣團客赴陸禁令後，兩岸觀光實際復甦情況而定。

此外，王國材對兩岸航線擴增新航點持開放態度，他強調，即便不在「5+10定班直航點＋13包機」的航線範圍內，未來若有新航點有兩岸觀光需求，也可加入包機或定期班的行列。

王國材表示，日前與旅行業討論，業者普遍認為包機的航點仍不足，若未來包機航點的運量穩定，可轉為定班航點。

不過，他強調會視明年兩岸觀光復甦情形而定，交通部會因應需求調整。

據民航局9月載客率統計，兩岸有部分航點運量約6成，王國材說，目前主要是商務客及探親為主，沒有觀光團客，未來隨著兩岸觀光開放，航線載客量若上升，航空公司自然會向交通部申請航班成為定期航班，先由民航局研議相關因應措施。

有關台灣團客赴陸旅遊禁令即將解除，王國材坦言，過去的確主張平等開放，持續對大陸釋出善意，期待以平等互惠原則，讓雙邊同時開放團客，但均未獲陸方回應。

王國材說，考量國內許多旅行業主營大陸團生意，事關公司營運和員工生計，在兩岸平等互惠和民生問題上，交通部選擇先顧及旅行業者及其員工的生計，因此不論後續陸方態度如何，都將率先宣布解禁。

王國材表示，即便明年春節前才解禁，但業者已可著手相關準備事宜，加上疫情期間，許多觀光導遊領隊工作者轉作他業，旅行業者需要時間找人回來重新訓練，評估準備約需三個月，因此按照規劃會在年前宣布解令、年後開放團客赴陸。