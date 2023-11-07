陸推惠台10措施 明年1/1試行

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為落實日前宣布的「福建對台21條」，大陸6日公布10項便利台灣民眾出入境措施（簡稱10項措施）。內容包括台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）線上申辦、優化往來閩台船舶辦理進出港邊防檢查程序等，將在2024年1月1日起在福建全域先行先試。

中共中央、國務院9月12日公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」（簡稱福建對台21條）。

大陸出入境管理局6日指出，研究推出10項措施，進一步促進閩台人員往來、便利台灣民眾在福建居住生活，深化兩岸各領域融合發展。

在便利台灣民眾往來方面，大陸出入境管理局的新措施將實行台胞證「線上辦」、「口岸辦」、「集中辦」，使辦證方式更便捷，辦證管道更豐富，讓台灣民眾到福建能「想來即來」。

其中，搭乘「小三通」航線到福建的台灣民眾，可以登錄大陸出入境管理局APP、微信以及支付寶小程式線上申辦一次有效台胞證，入境抵達口岸後即可領證。

新措施也將縮短台灣民眾定居審批和辦證時限。台灣民眾申請在福建定居的，可向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審批時限從20個工作天縮短為10個工作天。經批准的，可在擬定居地辦理落戶（意指報戶口）。廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限，由七個工作日縮短至五個工作日。

在便利閩台人員和船舶通行方面，將在相關對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台胞使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全國通用」。

針對往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）事務，大陸出入境管理局指出，將全面實行往來閩台船舶進出港邊防檢查手續線上預報預檢，提供24小時邊防檢查通關保障，進一步便利兩岸民眾往來，降低企業營運成本。