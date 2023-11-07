提防台灣經濟「免疫負債」強化金融韌性

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文／黃崇哲■台灣金融研訓院院長

因為高強度的成功防疫，讓台灣流感病例大幅減少，卻也使多數台人體內沒有抗體，導致今年口罩禁令解封後，出現了過去沒有的春夏流感潮，這樣的疫情因此被稱為「免疫負債」。

類似的情況也出現在台灣的經濟上，因為在疫情期間的高標表現，讓我們可以不必如同其他國家，遭受疫情所帶來的嚴苛社會挑戰與經濟損失。但卻也因為這樣的成績，讓我們逐漸放鬆了戒心，以致今年以來，當對岸經濟無法如預期解封反彈時，我國出口也就一路隨之衰退，如同「免疫負債」一般，讓各機構所做的年初樂觀預估一一成為泡影，更讓部分投資者「驚心動魄」、「心有餘悸」。

■無法預測黑天鵝，就要讓自己「反脆弱」

對照之下，因為疫情肆虐的啟發，再加上極端氣候等自然災害持續造成重大生命損失，國際上已經開始針對天災人禍的發生頻率增加，討論金融韌性的強化對策。如同烏克蘭央行總裁Andriy Pyshnyi在領取今年的「中央銀行獎」（Central Banking Awards 2023）時說：「如果無法預測未來的黑天鵝是什麼樣子，那麼我們都必須讓自己變成反脆弱（Antifragile）。」

因為，脆弱的反義詞不是堅強，而是反脆弱。意思是，若要能達到反脆弱目的，就要能夠針對自己的弱點，強化鍛鍊，進而在面對衝擊時可以有更好、更強的防護能力。這就像我國在防疫政策上，一旦決定要調整「清零」目標，就要確認整體社會是否已經具備足夠的抗體，才可開展與疫情共存的防疫新生活。

以金融而言，該如何落實反脆弱目標？其實就是要能針對各項金融弱點妥善評估風險並進行風險管理。進一步具體來說，以金融消費者為例，這兩年國際證券管理機構組織（IOSCO）就是倡議強化投資者韌性來作為反脆弱的對策方向。畢竟，除了天災人禍外，還有金融創新也正在影響金融體系，為金融產業帶來新的商機，為投資者帶來潛在利益，但也跟隨著需要有效應對的挑戰和風險。

■世界已告別穩定期，官民協力提升應變力

所以IOSCO倡議用更多的「投資者教育」，以及更完善的「投資者保護措施」一起提升投資者韌性，讓金融市場在面對更多不確定的當下，可以有更穩定的發展動能。IOSCO並在世界投資者周（WIW）活動中，連續兩年將提升投資者韌性作為最主要的議題討論，呼籲全球一起關注。對此，由多家金融相關協會與F4也攜手合辦了「台灣2023世界投資者周聯合論壇」與之呼應，邀請國內外專家一起共同討論，尋求強化投資者韌性之道。

從美國聯準會最近的加息行動可以看出，金融市場已經告別過去的穩定時期，正逐步進入未知的領域。台灣擁有大量的金融資產，面對未來可預見卻充滿不確定性的挑戰，政府監理部門、金融機構和金融消費者都需要攜手努力，系統性地提高金融體系的反脆弱性，就像2008年金融海嘯後，金融監管方向重大調整一樣，使得金融機構的資本適足率大幅提升。期待在充滿挑戰的疫後時代，台灣能夠確實綁緊安全帶，讓脆弱變強，不再易碎，勇敢地面對風雨，再創經濟奇蹟。