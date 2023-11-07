台醫療軟硬整合 搶進印度、越南

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文／陳彥佑■商業發展研究院行銷與新媒體研究所資深市場規劃師

臺灣醫療產業往新南向市場的發展已經布局多時。衛福部以「一國一中心」為主要策略，透過醫學中心「以醫帶商」方式，拓展醫療產業的國際商機。近四年來，臺灣對新南向市場的醫衛產品出口成長率都高於整體出口成長率，帶動相關產業的周邊產值高達百億元。

印度和越南均幅員廣大、人口眾多，兩國也都面臨醫療資源分配不均的問題。印度為全球人口最多的國家，其醫療資源分配存在著城鄉差距，且私立醫療體系占據了大部分醫療資源。越南同樣面臨著醫療資源的分配不均，民眾主要在公立醫療體系獲取醫療服務，但多數公立醫院已超過20年，無論在軟硬體設備與服務上都需要汰換與升級。

兩國政府均針對上述情況提出方案，印度政府計畫在2025年前，將政府醫療支出占GDP比例增加到2.5％，並希望建立國家數位健康生態系統，整合醫療機構及醫病資訊，也推出「遠距醫療執業準則」，加強遠距醫療的發展，放寬相關規範。

越南的目標是到2025年有95％的人口參加醫療保險，並在其推動醫療社會化政策，積極發展民營醫療服務產業，更修訂了「健康保險法」和「醫療檢查法」，注重數位保健，推動個人電子病歷系統和遠端醫療等，並批准遠端醫療計畫，開發醫療應用程式及服務，方便患者查找醫療資訊、預約及醫生諮詢。

有鑒於上述印度與越南的醫療概況，臺灣醫療產業業者可從以下三方面切入：

1.遠距醫療：

臺灣業者以科技導入不同的醫療需求，提供了許多創新的遠端醫療模式，包括利用感應裝置和穿戴式設備來偵測患者的生理數值如心跳、脈搏、血氧，以及計算每日運動量；以提供具隱密性和注重隱私的移動式載體空間，讓患者可以在遠端接受醫師診療；以裝置掌握居家患者的離床狀況和臥床生理資訊等。臺灣業者將醫療技術與數位系統整合，不僅使遠端醫療更方便和精準，也可以促進醫療普及化，縮小城鄉差距，解決公私立醫院之間醫療資源分配不均的問題；對於醫護人員來說，能節省遠距奔波和交通阻礙，提高工作效率，減輕工作量，還能提供患者最即時的醫療和照護。

2.醫療設備：

臺灣醫療科技業者擅長整合軟硬體，提供最佳的解決方案，包括利用AI輔助檢查和診斷，或進行篩檢以優先處理，提供AI報告和原始影像供醫師參考，以減少疏漏；將手術房內視鏡和達文西手術等多個影像整合在同一螢幕，使醫護人員更專注並且更集中獲得影像資訊；透過穩定的電源供應以確保手術和其他精密醫療過程不受斷電影響，提高醫師的效率並確保患者的安全；以智慧藥櫃的自動分藥功能減少錯誤發生；還有醫療檢測技術，將癌細胞分離出來進行體外培養、檢測脂質、以內建醫療安全規範的儀器確認測量生理參數的儀器的準確性。

3.照護輔具：

醫療診斷結束後，患者的照護與復健是康復的關鍵。臺灣業者提供多種檢測與照護設備，讓患者可以在家中自行檢測與管理血糖和血脂；提供復健和運動方案供居家使用，加速患者的康復;對於需要休養的患者來說，有時因為患處的疼痛而難以入眠，透過睡眠呼吸治療和疼痛緩解產品，患者能夠獲得更好的睡眠品質。臺灣業者提供各種照護輔具、器材以及治療與緩解產品，旨在讓患者從各個方面獲得更好的照護，加速康復。

臺灣一直以來重視醫療，以及充沛的醫療人力資源和技術，臺灣企業更擅長於將成熟的硬體技術與軟體結合，應用於醫療設備和儀器的開發，這些都成為臺灣在印度及越南醫療產業的優勢。