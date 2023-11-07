如何讓資料中心 更省電水與空間

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文／何與暉■Pure Storage大中華區技術總監

企業為了實現永續目標，近年來編列更多預算投入ESG計畫。根據統計，S&P 500大企業中已經有92％的企業發表了與ESG相關的報告書，並且有超過四分之一的全球投資人表示ESG是他們投資時的核心考量。如今，各行各業所產生的資料量不斷增加，這意味著需要耗費更多天然資源和空間來加以儲存及管理，直接衝擊企業所排定的ESG計畫與降低碳排的營運目標。

對於地狹人稠、能源相對缺乏的台灣而言，企業想要在環保計畫、消費者需求、業務目標與數位化之間求取平衡，其中的關鍵就在資料中心究竟該怎麼架構。

■資料中心耗費企業多少的能源？

根據國際能源署（IEA）的報告顯示，2021全球資料中心占全球用電量的0.9％至1.3％。其中台灣推估資料中心耗用約37億度，高於風力發電總量。為了減少能源用量，許多企業紛紛把內部資料轉移到雲端或超大規模資料中心。但這樣的做法無法根本解決資料爆炸成長的狀況，那些超大規模和提供託管服務的資料中心同樣需要使用大量的天然資源，想要達到營運永續，必須將資料中心的效率最佳化才行。

過時的技術及缺乏彈性的僵硬架構，已成為企業成長阻礙，若想要達到永續，就必須讓資料儲存的效率有感提升，進而降低對冷卻設備的過度依賴。現今的資料中心有高達50％電力都消耗在冷卻技術上，企業為了不讓機器過熱故障而提供全天24小時的空調保持恆溫，或是透過水冷卻系統來降溫。一個典型的資料中心每天大約要使用300至500萬加侖的冷卻水，等於3萬至5萬人一天的用水量，造成可觀的天然資源耗損。

隨著企業導入更多的即服務（as-a-service）應用程式，未來把基礎架構建置在企業內的需求將愈來愈低。根據2017年的IDC研究顯示，資料中心通常都只用了不到一半的實際配置空間，資源有55％的時間處於閒置狀態。隨著企業對永續的需求不斷提升，保留舊式資料中心將使加重企業負擔，因為它們無法有效提高空間利用，也無法隨著資料量變化彈性調整規模。

■全快閃儲存技術如何協助企業？

如何提升資料中心效率這個問題，需要多管齊下，結合技術創新與策略來減少水電及空間的使用。全快閃儲存技術的出現正是重要的一環，包括：一、全快閃儲存相較於混合式硬碟儲存可節省96％的所需空間。二、藉由減少每一機架的儲存單元數量來提高1,000％的儲存密度。

以Hopax聚和國際—全球造紙化學品老牌製造廠商為例。透過導入全快閃儲存設備，藉由優異的資料減量技術大幅改善容量空間，運行成本也更低，每年成功減少2萬度耗電量，並降低每年十噸的碳排放量，使聚和在推動ESG永續目標時如虎添翼。

如同Hopax聚和國際一樣，所有企業正面臨必須在資料量不斷成長情況下提高資料中心永續性的難題。想要打造永續的資料中心，意味要發掘各種可提升能源效率的機會，善用能幫助企業邁向永續未來的技術，並適時評估是否需要汰換掉真正耗能的基礎設備，讓資料應用時常保持在高效能的狀態，才能幫助企業落實永續策略，實踐ESG永續責任。