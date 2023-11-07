讓貧窮消失於富裕之中

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文／李沃牆■淡江大學財金系教授

2022年台灣人均GDP為32,811美元，再度超越南韓的32,237美元。日前，財經網站Insider Monkey以「購買力平價」（PPP）計算，發布「全世界最富裕20國」排行榜，新加坡以15萬7,354美元奪冠，台灣則以7萬3,344美元位居第12名。尤有進者，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2023年IMD世界競爭力年報」，臺灣排名第六名。

這些榜上佳績莫不讓我們的執政當局喜上眉梢，好似政績斐然。然而，民眾對此還是無感，因為台灣目前所處現狀，就如著名經濟學家凱因斯（Keynes）所謂的「貧窮於富裕之中」。

首先，根據主計總處甫公布的2021年台灣家庭收支調查報告，最高20％的家庭可支配所得每戶達224.4萬元（台幣，以下同），而最低20％的家庭每戶可支配所得僅有36.5萬元，貧富差距高達6.15倍，續創近12年來新高。顯示貧者愈貧，富者愈富的差距現象一直未有效改善。

2022年富世比（Forbes）雜誌公布，台灣有51人擁有超過10億美元的身家，人數未列前十名中。有錢人藉由雄厚的資產不斷累積財富，中級階級消失，貧者只會愈發貧窮，陷入社會底層，M型社會益加嚴重。

■稅制改革未能扭轉貧富擴大趨勢

其次，財政部謂近年因推動稅制改革，已有近半數的年輕人和中低所得戶「不用繳綜合所得稅」，計達300多萬戶，引發諸多議論。與其說是，政府提高免稅額的德政，亦或是反映許多青年低薪的現象，無寧說是二者疊加的結果。

坦然言，台灣青年普遍低薪已是不容置疑的事實。據勞動部調查顯示，去年初任人員薪資平均為3.4萬元。其中，大學畢業生從事全職受僱工作平均起薪3.1萬元，有25％大學畢業生起薪是領基本工資，占社會新鮮人的73％。另一方面，今年9月統計20歲至24歲青年族群失業率高達11.79％，不僅高於整體失業率3.48％，等於11位年輕人中就有1人處於失業狀態，比率是所有年齡層最高。不少人揶揄地指稱，「反正不是失業，就是低薪」，無異是台灣眾多青年的悲歌。

造成青年長期高失業及低薪原因不一而足，其中，廣設大學，造成學歷貶值及學用落差嚴重，加上全球景氣充滿不確定性，企業用人更加保守以對，應是難辭其咎。況且，今年經濟成長率能否「保一」尚在未定之天。看來，青年恐是前途茫茫，「錢」途不濟，命途多舛啊！

■撒幣不能救低薪，主政者當另謀對策

令人遺憾的是，政府慣以提高免稅額，或是大撒幣的移轉收入方式解決部分低薪問題，如延續去年的300億元中央擴大租金補貼專案，對於剛入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒也分別進行一定額度補貼。除此，還推動減免私立大專學雜費3.5萬元、無論家庭年所得為何，雨露均霑。另對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬元，大家一起享受「白吃的午餐」。但這種「減法」思維不僅未能對症下藥，難以解決青年高失業及低薪問題，還徒增債留子孫疑慮。

總統大選鑼鼓喧天，已然進入白熱化，吾人只見選票至上，未見高瞻遠矚政見。「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，今日之台灣依稀可見。貧富差距擴大，也意謂透過稅制及移轉收入等政策進行財富重分配的機制失靈。政府努力打房，房價卻愈打愈高，高失業及低薪難解，著實讓不少青年對未來感到茫然。筆者以為，一個大有為政府，未來的國家領導人應思，如何以「加法」思維讓貧窮消失於富裕之中，並讓未來的主人翁充滿希望。