沙俄減產至年底 油價漲逾1%

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西德州中級原油期貨走勢

石油出口大國沙烏地阿拉伯與俄羅斯5日表示，自願減產計劃將延長至12月底，為使供應吃緊以支撐油價。受此影響，國際油價6日強勁反彈逾1％。

此外，上周美國眾院通過擴大對伊朗石油貿易制裁的法案，投資人密切觀望該法案後續發展。

沙俄兩國皆提到，擬於下個月針對減產行動進行評估，考慮是否「延長、擴大減產或增加產量」。

台灣時間下午5時左右，倫敦布蘭特原油上漲1.17美元或1.38％，報每桶86.06美元，Nymex西德州中級原油期價走揚1.19美元或1.48％，報每桶81.70美元。

一如外界預期，沙國證實將7月份開始實施的每日減產100萬桶的計畫延長到年底，12月份的日產量維持在約900萬桶。

在沙國發布聲明後，俄羅斯也隨後跟進，同日表示將每日自願額外減少供應量30萬桶的計劃延長至12月底。

ING分析師表示，油市將在明年第一季呈現過剩，「這足以說服沙國和俄羅斯繼續減產」。

由於美國外交官員會見以巴戰爭的區域領袖，使得地緣政治風險略微趨緩，兩大指標布蘭特與西德州原油期價上周重挫約6％，連續2周收黑。

星展銀行（DBS）能源分析師沙卡（Suvro Sarkar）表示，「以目前油價來看，市場尚未反應太多的地緣政治風險，所以依舊存在上行風險。」

繼中國上周釋出令人失望的製造業數據後，投資人本周聚焦這個全球第二大石油消費國的經濟數據表現。

雪梨IG分析師席卡摩爾（Tony Sycamore）預期，油價本周將繼續受到中東情勢的牽動，西德州中級原油須維持在每桶80美元上方，否則可能重返8月觸及的波段低點77.59美元。

沙卡預料，繼上周公布的美國就業數據比市場預期疲弱，在持續供應削減、升息告終、美元走貶的情況下，布蘭特油價可望支撐在每桶80到85美元之間。

美國眾院3日通過一項擴大制裁伊朗的法案，一旦未來簽署為法律，將會影響加工伊朗石油的外國港口和煉油廠。