投顧公司RBA：美股浮現30年最佳買點

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投資顧問公司Richard Bernstein Advisors（RBA）分析師樂觀預估，市場幾乎所有領域的企業獲利即將大爆發，投資人將迎來股市「三十年一遇」的投資買點機會。

針對投資人擔憂經濟可能硬著陸或衰退，RBA近日發布報告回應，「我們的觀點是，經濟實際上並沒有著陸。以飛機進一步做比喻的話，我們看到獲利起飛。企業獲利正加速成長，整體經濟看起來將維持強健」。

RBA表示，儘管全球股市今年陷入獲利衰退困境，但獲利似乎已經來到低點，預估獲利將在2023年底與2024年加速成長。

至於美國企業獲利領先指標也已觸底，這意味獲利將重拾動能直到明年。RBA預估，到2024年時，標普500指數成份股企業獲利料成長10～15％。

美國經濟維持強勁，成為支持企業獲利增長的堅強後盾。數據顯示，美國第三季名目國內生產毛額（GDP）年率季增8.5％，增速創2006年以來最高。

美國經濟增長似乎已體現在企業獲利上頭。RBA分析報告指出，截至10月底止，約130家美國企業回報獲利增長至少達25％。

RBA預測，股市幾乎所有領域的獲利都可能大幅成長，唯一例外是七大科技巨擘，這些企業股價今年因人工智慧（AI）熱潮已大漲一波。

RBA表示，到目前為止，這些大型科技公司股價遭到高估，而這對於投資者來說，押注其他公司都是絕佳機會。RBA指出：「這種過度集中的領漲完全不合理，這些企業估值過高顯示，除了這七檔股票之外，幾乎任何公司都具備千載難逢的投資機會。」

儘管標指10月份連三個月下跌，但市場分析師對於今年底股市依然抱持看漲立場。美股近日走跌，主要是因公債殖利率飆升與利率恐維持高點更長時間的擔憂造成，但部分跡象顯示，股市可能從近期低點迅速反彈。