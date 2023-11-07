星展息收激增 Q3業績登頂

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星展銀行近一個月股價走勢

新加坡最大銀行星展集團（DBS）表示，受惠於高利率環境帶動利息收入大幅增加，第三季獲利不僅擊敗市場預期，營收更是締造歷史新高。

受業績報喜激勵，星展6日股價大漲1.4％，收在33.75新元，創近一個月新高。

星展集團指出，截至9月30日止第三季，淨利較去年同期增長18％到26.3億新元，高出分析師預期的25.4億新元。此外營收更是表現不俗，年增16％到52億新元的新高紀錄。

該集團除了預測今年全年獲利可望締造新猷，並看好該強勁獲利表現有機會延續到明年。

星展執行總裁高博德（Piyush Gupta）在聲明中表示，受到淨利息收益率持續擴張與商業銀行非利息收入的持續成長，導致第三季營收得以改寫新高。

星展在6日並宣布第三季發放的每股股息為0.48新元，高出去年同期的0.36新元。累計從年初到第三季為止，該集團發放的每股股息已高達1.38新元。

高博德並提到，邁入新的一年，維持長時間的高利率水平將有助星展獲利表現，加上穩健的資產狀況、充裕的流動資金、審慎的一般提撥準備金與健全的資本適足率，都為集團提供強大緩衝，以降低總體經濟不確定性造成的衝擊。

他還認為，中國經濟放緩已觸底，房地產市場的動盪也在當地政府出手整頓下逐漸緩和。高博德補充近來以巴爆發衝突，不過星展在該地區並沒有直接曝險。

儘管如此，該集團第三季提列的準備金達1.97億新元，比最近幾季都高，主要是為因應星展最近在新加坡牽涉到的洗錢醜聞。

星展集團6日證實，由於近來捲入一起洗錢醜聞，讓它面臨約1億新元的財務風險。

新加坡警方曾在8月破獲最近幾年該國最大洗錢案，逮捕10名涉嫌洗錢、偽造文件的外籍人士，並且扣押價值逾20億美元的資產，當中包括房地產、金條與珠寶等。

根據警方調查發現，這些涉案人士旗下的部分投資公司，與新加坡多家當地及海外銀行都有所來往。星展銀行就是其中一家。