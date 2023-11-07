德工會施壓 特斯拉德國工廠 加薪4％

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特斯拉礙於德國最大工會IG Metall不斷施壓，近日宣布為柏林超級工廠（gigafactory）工人加薪。由於美國汽車工人工會（UAW）才剛與底特律三巨頭達成調薪協議，德國調薪消息可能讓特斯拉成為UAW下一個目標，接下來在美國也將面臨調薪壓力。

特斯拉執行長馬斯克上周末參觀柏林超級工廠時宣布，特斯拉將自11月起為當地1.1萬名工廠工人加薪4％，並在12月發放每人1,500歐元（約1,609美元）的一次性獎金，協助當地員工對抗通膨。明年2月起，德國工廠員工每人年薪將調高2,500歐元。

特斯拉柏林廠周產量約5,000台，目前進行擴廠計畫。馬斯克上周末也承諾，明年柏林廠擴廠後將生產特斯拉新一代電動車。

特斯拉是歐洲唯一一家沒有工會代表的大型車廠，但近年IG Metall多次拜訪特斯拉柏林廠，企圖號召員工抗爭爭取權益。特斯拉去年在柏林廠啟用時已宣布調薪6％，今年10月IG Metall又成功在特斯拉柏林廠號召1,000名員工發起抗議活動，迫使特斯拉在10月預告不久將再度調薪，進而提出這次的調薪方案。

IG Metall地區代表蕭茲（Dirk Schulze）表示，特斯拉這次宣布調薪對工會而言是重大進展，期許日後讓特斯拉員工享有和福斯、寶馬、賓士等大型車廠員工同等的薪資福利。

今年以來特斯拉為了刺激市場需求已在全球多次降價，相對壓迫獲利空間，如今又因工會施壓而助長勞工成本，財務前景可謂挑戰重重。除德國外，特斯拉在瑞典也面臨當地工會發動罷工抗爭，要求特斯拉提出調薪方案。

再來就是美國，UAW繼先前對底特律三巨頭同時發動罷工抗爭，成功爭取到薪資福利更佳的新合約後，其他車廠也因擔心UAW拉攏員工加入工會並發動罷工而示弱。豐田汽車在上周已宣布為美國廠房員工調薪，且這些員工甚至不是工會成員。