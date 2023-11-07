科技大咖挺AI新創 投資回報

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過去一年以來，亞馬遜、谷歌與微軟砸下數十億美元投資人工智慧（AI）新創公司，同時也向這些企業收取同等規模的雲端平台使用費。這三大公司既是AI新創企業的最大金主，也最直接的受益者，顯示AI熱潮紅利持續流向最具實力的科技巨擘。

若AI新創企業取得成功，這些科技巨頭持有的股份價值勢必飆漲。就算這些AI公司後來失敗收場，他們也能將雲端營收轉化為收入。

今年9月，亞馬遜同意對AI新創公司Anthropic注資40億美元，後者是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的勁敵。據知情人士透露，Anthropic承諾未來五年在亞馬遜AWS雲端平台的支出將達到40億美元。

據外媒報導，同為Anthropic金主的谷歌近日決定加碼投資20億美元。在幾個月前，Anthropic才剛宣布在谷歌雲端事業Google Cloud的支出將超過30億美元。

微軟迄今對於OpenAI的投資規模高達130億美元，而OpenAI在微軟雲端方面的支出也達到數十億美元。

微軟、谷歌與亞馬遜光是在Anthropic與OpenAI身上便投資近200億美元，其中逾半是今年投入。鑒於AI企業最大成本是雲端運算，這些科技巨頭投入的資金大部分將以雲端收入形式回流到他們自己身上。

AI新創公司Kindo共同創辦人、OpenAI前員工詹寧斯（Margaret Jennings）表示：「對於雲端服務供應商來說，這可是高招，不僅投資資金能取得回報，還能瞭解新創研發團隊是如何制定策略的，從而發揮影響與引導的作用。」

自ChatGPT一年前爆紅以來，各家新創公司想方設法實現生成式AI的新突破。但建構這般新穎技術需要配備高階晶片的超級電腦與數十億美元的運作成本，而這正是科技巨頭擁有的資源優勢，其他小型公司根本無法做到。