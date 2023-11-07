今年進口量預料創新高 陸歉收 狂買澳、法小麥

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受到多雨天候影響，今年中國小麥因此歉收，近期國際市場傳出，中國正在全球收購小麥，特別是狂買澳洲、法國小麥，其年度進口量可望創下歷史新高，並助推國際小麥價格上漲。

路透引述交易商消息報導，中國今年進口小麥總量可望打破紀錄，主要是受到農作收成遭到雨水破壞及出口國乾旱天氣，促使中國趁低價增加進口收購。

中國今年小麥收成年減0.9％至1.345億公噸，為七年來首次下跌。交易商預估，當中有兩成收成受雨水破壞，不能用作生產麵粉。

中國海關數據指出，2023年前三季，中國進口小麥年增達54％至1,017萬公噸，其中有640萬噸來自澳洲，180萬噸來自加拿大。這些數字沒有反映出未來交貨的訂單，例如最近購買的美國軟紅冬小麥。

交易商預計，中國今年小麥進口將達1,200萬噸，高於去年記錄的996萬公噸，且搶先訂購情況預料持續至2024年。

報導指出，中國已從澳洲訂購約200萬公噸今年12月付運的新一批小麥，亦已訂購約250萬公噸12月至明年3月付運的法國小麥，數量相對往年不尋常的明顯增加。

另一方面，受到俄羅斯充足供應影響，芝加哥小麥期貨價格今年累計下跌逾四分一。報導引述交易商表示，中國正儘量及儘早購買小麥。

報導稱，與其他商品不同，中國進口澳洲小麥基本上沒有受到近年來兩國政府雙邊緊張局勢的影響。事實上，近幾個月兩國緊張局勢有所緩解。貿易商表示，中國向澳洲大量購買小麥後，可能會迫使印尼和日本等競爭對手進口商從北美和黑海地區尋求替代品。

一位新加坡貿易商表示，「我們預計未來小麥價格將會上漲，因為澳洲供應將趨緊，中國開始從美國進口更多優質小麥。」