上海美商會：中國條件無可取代

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年美企中國業務獲利占比

在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）上，上海美國商會會長鄭藝6日受訪表示，儘管供應鏈從中國延伸至東南亞等地將面臨新挑戰，但美商是否因此回流中國尚需觀察3～5年。他強調，目前仍沒有地區具備取代中國的條件。

中美競爭格局、新冠疫情和地緣政治等多重不穩定因素影響下，近年大型跨國企業供應鏈布局出現「中國+1」趨勢，除了穩定中國供應鏈運行，同時尋求向東南亞或墨西哥等地擴張，以確保供應鏈韌性。

鄭藝對此指出，過往美資企業特別注重效益，看準中國基礎設施、製造業、勞動力等優勢條件，難以找到替代國家。但近年歷經新冠疫情後，大型企業認為「雞蛋不能放同一個籃子裡」，因此將供應鏈延伸至印度、越南和墨西哥等地，使最近新資金比較少進入中國。

鄭藝說，中方也提出「雞蛋都放不同籃子」的觀點，並積極端出穩外資政策，於8月份公布24條「進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見」。鄭藝指出，顯見政府意識到外資對於營商環境的意見，中央至地方積極推出政策，最終仍取決於落實情況，外企還在觀望中。

部分選擇「中國+1」布局的企業，在其他地區的供應鏈也發現新問題，對於供應鏈量能是否回流中國，鄭藝指出，雖有個別案例，但很難說形成趨勢，企業既然做了調整，很難一年就回來，大型公司的調整至少需要給予3～5年觀察。他補充說，印度、越南、墨西哥目前不具備替代中國的條件，但多元化仍是趨勢。

中美方面，隨著中美關係回暖，雙邊高層對話頻繁。美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日在進博會上強調，中國作為美國第三大貿易夥伴，美中之間的經貿合作非常重要，並重申美國不尋求與中國經濟「脫鉤」。

另外，進博會的美國食品與農業館於6日開幕。此次是美國農業部和美國大豆出口協會（USSEC）、美國穀物協會（USGC）、美國大豆協會（ASA）等11家美國農業團體首度組團參與進博會。美國大豆出口協會主席薄思禪（Stan Born）受訪表示，中美之間有諸多挑戰，但農業方面有良好的關係，美商可以在中國農業安全和食物安全領域創造合作空間。