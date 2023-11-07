金酒參展進博會 續拓大陸市場

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大陸白酒市場競爭激烈，連續六年入駐進博會的金門酒廠積極推廣，尋求進一步拓展大陸市場，深化金酒在大陸的品牌價值。金門酒廠廈門公司營銷處經理周莉敏表示，明年將對經銷策略進行營運調整，同時注重酒質提升，將透過進博會聽取各界意見，進而融入當地市場。

大陸是金門酒廠最大外銷地區，金門酒廠於2004年在廈門成立全資的金門酒廠廈門公司，人事和財務獨立經營，專門經營大陸業務。據統計，若不計地區盤商等平行輸入品，近十年內金酒每年出口大陸的正規進口商品（非水貨）規模約人民幣（下同）2億多元，酒廠每年總規模則為台幣100多億元。

周莉敏指出，金門酒廠前進大陸，明年將邁入第20年，大陸消費者對金酒產品愈來愈不陌生。公司輸入大陸的產品以清香型白酒為主，酒質具有獨特性且具有「清中帶醬」的特色，以此融入偏好醬香型的當地市場。

對於金酒拓展策略，周莉敏指出，華中地區經濟消費水準較好，台商也較多，是金門酒廠的主力地區，西北等地競爭同樣激烈，近年金酒正尋求合適的經銷商，潛在合作對象多是尋求酒類產品差異化的業者。

由於白酒多用於宴請、送禮等場景，面對大陸消費復甦乏力，周莉敏指出，消費者仍在，客流一樣但客單量下滑，以往消費6、700元的商品，可能轉而選購2、300元價位商品。民眾消費習慣轉化為理性，反映在電商通路較為明顯。

一般來說，8月進入白酒傳統銷售旺季，但今年中秋檔期較往年清淡許多，據悉是由於送禮需求下降，且疫後市場表現不如疫情期間。周莉敏指出，隨之而來的「雙11」至年貨節是每年最大檔。（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）