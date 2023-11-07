大陸百城 展開碳達峰試點

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為達成「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標，大陸發改委6日公布最新方案，將在大陸選擇100個具有典型代表性的城市和園區，展開碳達峰試點建設，聚焦破解綠色低碳發展面臨的瓶頸和限制，為大陸提供可操作、可複製、可推廣的經驗做法。

大陸發改委官網6日顯示，10月20日印發的「國家碳達峰試點建設方案」（簡稱方案），提出2025年、2030年的主要目標。

到2025年，試點範圍內有利於綠色低碳發展的政策機制大致建構，一批可操作、可複製、可推廣的創新措施和改革經驗初步形成。

到2030年，試點城市和園區經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著進展，重點任務、重大工程、重要改革如期完成，試點範圍內有利於綠色低碳發展的政策機制全面建立，相關創新措施和改革經驗對其他城市和園區帶動作用明顯，對大陸達成碳達峰目標發揮重要支撐作用，為推進碳中和奠定良好實踐基礎。

發改委統籌考量各地碳排放總量及增長趨勢、經濟社會發展情況等因素，首批在河北省、山西省、內蒙古自治區等15個省（自治區）展開碳達峰試點建設，共35個名額。

該方案重點部署五大方面試點建設內容，分別是確定試點任務、實施重點工程、強化科技創新、完善政策機制，以及展開全民行動。

界面新聞報導，大陸全國生態環境保護大會7月中旬在北京召開時，大陸國家主席習近平會中強調，要積極穩健地推進碳達峰碳中和，堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險的原則。落實碳達峰碳中和「1＋N」政策體系，建構清潔低碳安全高效的能源體系，加速建構新型電力系統，提升大陸油氣安全保障能力。

另一方面，大陸生態環境部近期發表「中國應對氣候變化的政策與行動2023年度報告」顯示，大陸2022年單位國內生產總值（GDP）二氧化碳排放量比2002年下降超過51％。截至2022年底，大陸非化石能源消費比重達到17.5％，可再生能源總裝機容量達到12.13億瓩。