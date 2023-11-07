習拜會前 何立峰訪美會葉倫

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中國外交部宣布，甫出任中共中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記的中國國務院副總理何立峰，將於8日到12日訪問美國。預計將和美國財政部長葉倫於9日～10日舉行兩日會晤，進一步深化兩國的經濟互動。

中國外交部宣布，何立峰的訪美行程是受葉倫邀請。路透引述美國財政部表示，葉倫與何立峰會談期間，還將召開由中美兩國財政部、央行於10月啟動的經濟和金融論壇。

葉倫7月訪問中國時，就曾和當時剛出任中美經貿中方牽頭人一職的何立峰會面。在此之後，何立峰陸續被委以重任，10月底時何立峰才以「中央財辦主任」的身份對外亮相。中國人民銀行旗下的金融時報6日報導，中央金融工作委員會3日召開會議，由中央金融辦主任何立峰出席會議並講話，這也是他首次以該身份現身。由此觀之，何立峰已成為中國財經領導班底最核心官員。

報導指出，亞太經合組織（APEC）非正式領袖會議將於11月15日到17日在舊金山舉行，美國總統拜登計畫在會議期間與中國國家主席習近平會面。在「習拜會」登場前，兩國多位高官積極互訪，從外交、經濟、軍事、氣候等多個領域皆有互動，為兩國元首會面醞釀良好氣氛。

對於本次葉倫與何立峰的會面，外媒引述一位美國財政部高階官員透露，不預期會有具體明確的「成果」，強調這並非「以物易物」的政策交易。葉倫本次會面的重點，在於更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並保障雙方互動將更加頻繁。

此外，葉倫也會和何立峰討論，中國官員正在考慮採取哪些措施來支持其經濟，以及什麼情況可能會改變北京的政策路徑。預期葉倫將向何立峰明確表達，不要對中國國企進行大規模補貼、並將美國企業拒之門外。