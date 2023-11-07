AI浪潮 李開復再造獨角獸

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零一萬物小檔案

創新工場董事長兼CEO李開復發起的大模型公司零一萬物日前上線「Yi」基礎模型，多項數據居各榜單前列，在「AI 2.0」時代成大模型通用底座有力競爭者。在發起不到8個月後，該公司估值已逾10億美元躋身獨角獸行列。

零一萬物官網顯示，公司首款中英語開源「Yi」大模型正式上線，發表參數規模6B和34B的基礎模型，開放免費商用申請。

36氪引述知情人士表示，「Yi」於11月2日在Hugging Face低調上傳模型，近期零一萬物更完成由阿里雲領投的新一輪融資，估值已超10億美元。

由於李開復3月才公開招募團隊，可說不到8個時間就打造出一隻獨角獸。報導引述李開復說法，在完成融資前零一萬物訓練成本已負債數千萬美元，反映出創新工場押注大模型帶動的「AI 2.0」時代決心。

「Yi」大模型主打200K最長記憶窗口、卓越推理能力以及與現有市場具區別性的尺吋，零一萬物官網介紹，「Yi-34B」預訓練模型在多項評測中全球領跑，MMLU等評測取得了多項SOTA國際最佳性能指標表現。在評估中文的C-Eval排行榜上，「Yi-34B」以平均81.4分列榜首，超越阿里雲9月發表「Qwen-14B」的72.1分，「Yi-6B」以72分列第三。

零一萬物公布評測結果顯示，「Yi-34B」在常識推理能力和閱讀理解能力上均大幅領先全球開源模型，在數學與代碼能力上居領先。

零一萬物指出，「Yi」模型尺吋輕巧靈活，「Yi-34B」以更小模型尺吋評測，超越Meta的「LLaMA2-70B」、阿聯創新研究院的「Falcon-180B」等大尺吋開源模型，對開發者更友好。報導指出，當前市面上常見7B、13B等規模，李開復認為34B是黃金比例，對廠商訓練成本更友好。

李開復表示，目前GPU短缺，團隊將模型從6B推向大規模時減少試錯成本，以不追求大的心態，將「Yi-34B」訓練成本下降4成，別的友商若要用2,000張GPU，零一萬物只要1,200張。李開復指出，完成「Yi-34B」預訓練同時，已啟動下一個千億參數模型的訓練。預計在幾周內有新內容發表，如「Yi」系列的對話模型、數學模型等會陸續推出。