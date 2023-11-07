遭美制裁 摩爾線程被迫裁員

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剛在10月中旬被美國宣布列入實體清單制裁的中國GPU新創公司摩爾線程，在半個月後啟動裁員。摩爾線程指出，將在本周完成人員調整，稱是公司持續發展必選項目，但強調中國GPU不存在絕望的最黑暗時刻。

綜合陸媒報導，摩爾線程創辦人兼CEO張建中6日發表公司信，宣布啟動人員調整，預計將在本周內完成。未來公司設立AISG（AI Strategy Group）和MCSG（Metaverse Computing Strategy Group）兩個戰略部門整合資源推動產品。

張建中表示，員工績效方面，將進行一次常規性職位調整，以達成更有效率的人員和職薪匹配，更加聚焦GPU核心研發，預計將在本周內完成。

張建中指出，此艱難抉擇是公司持續發展的必選項，過去幾周得到政府、投資人、合作夥伴和客戶關心。公司上周剛慶祝三歲生日，三年來發表三顆自研MUSA架構的GPU，以此成績自豪，但公司仍是充滿挑戰的年輕創業者，當前世界變化太快，如「1017」（美國制裁）事件讓公司重新審視規畫。

對於美國制裁，張建中表示，挑戰與機遇並存，行業雖受重創，但中國GPU不存在「至暗時刻」，只有星辰大海。公司會繼續加速自主研發與創新增加獲授權數量，軟體團隊要用兩倍速度改良產品性能，讓MUSA架構在更多行業應用，並如上述人員調整打造高效團隊，以聚焦GPU核心技術研發。

美國政府10月17日頒布一系列對中國晶片的限制措施，不少新創GPU公司成為制裁目標，如摩爾線程及其子公司和壁仞科技及其子公司在內等中企被列入實體清單。在美國禁令後，中國GPU行業頻傳裁員消息，10月底時超微半導體（AMD）上海研發中心傳出將裁員10％～15％。此外，11月初網路上又傳出，西安芯瞳半導體有多達80％的人員被裁。不過集微網引述芯瞳半導體聯合創辦人李洋表示，近期公司確實有業務調整，但是大規模裁員純屬謠言。