百世擬私有化 阿里組買方團

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美股中概股百世集團6日盤前宣布，董事會已收到來自百世董事長周韶寧的一份初步的、非約束性的收購建議書。包括阿里巴巴、菜鳥與周韶寧在內組成的買方團，計畫收購百世全部已發行普通股。市場估算，這次私有化的價格約5,725萬美元。

受此消息激勵，截至台北時間6日晚間8時31分，百世集團美股盤前大漲14.23％至2.73美元。

雷遞網報導，百世集團成立於2007年，是大陸和東南亞的智慧供應鏈解決方案與物流服務供應商，集快遞、供應鏈管理、國際物流等業務於一體，建立「門到門」的B2B2C（把各產業鏈緊密相連）的一站式服務。

根據百世集團最新收到的收購建議書顯示，周韶寧、百世戰略長兼投資長George Chow、Denlux Logistics Technology Invest Inc、阿里巴巴投資有限公司、BJ Russell Holdings Limited、菜鳥智慧物流投資有限公司，計畫收購價格為每股普通股0.144美元或每股美國存託股（ADS）現金2.88美元。

香港信報報導，買方團在建議書中指出，計畫以來自百世集團的股本（展期股權）和現金來資助這筆潛在交易。百世也宣布，董事會已成立一個由三名獨立董事組成的特別委員會，以評估和審議該建議書和潛在的交易。