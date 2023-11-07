買房折價 須以實際金額列成本

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個人買賣取得的房地，之後再出售時，申報房屋土地交易所得稅的取得成本，應以實際買賣的付款金額列報。國稅局指出，即便個人與建設公司私下合意折讓減價，且未明文列於買賣契約書，或與所載金額不同，仍應以折價後的實際支付成本申報房地取得成本，若虛報情事經國稅局查帳後，將補稅並開罰。

舉例來說，陳先生於2017年2月間，與建設公司簽訂房地買賣契約書，約定買賣價款為1,439萬元，簽約後，再與建設公司協議折價219萬元；之後陳先生於2022年4月間出售該房地，在辦理個人房屋、土地交易所得稅申報時，卻只有將買賣契約書當時所載金額1,439萬元申報取得成本，並未扣除價款折讓金額。

高雄國稅局指出，依陳先生的個人匯款明細及建設公司的銷貨折讓單明細表，發現陳先購入此房屋實際上只有支付價款1,220萬元，也就是1,439萬元扣除價款折讓219萬元，因此國稅局認定，陳先生虛列成本219萬元，除應補徵稅款，也將裁處罰鍰。

依所得稅法規定，關於個人房屋、土地交易所得或損失的計算，以出價取得者，交易當時的成交價額，減除原始取得成本及因取得、改良及移轉而支付的費用後，餘額為所得額。

國稅局強調，所謂取得成本，指實際支付價金，例如，個人購入房屋、土地於訂定買賣契約書後，與賣方協商折價或銷貨折讓，致實際支付金額小於買賣契約書所載金額，之後於出售該房地辦理個人房屋、土地交易所得稅申報時，應以實際支付金額申報取得成本。

國稅局表示，辦理個人房屋、土地交易所得稅申報時，若訂定買賣契約書後有折價約定，即使未重新簽訂買賣契約，仍應以實際支付金額申報取得成本，否則除應補稅之外，還將針對此類虛列成本情事開罰。