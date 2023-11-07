仲介收佣 可用20％計費用報稅

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個人提供勞務，居間仲介買賣不動產，獲取的佣金收入或酬勞，屬於所得稅法的執行業務所得，應據實報繳當年度綜合所得稅。國稅局指出，如無相關提示能證明必要支出費用，可依照「佣金收入之20％」計算，並以佣金報酬減除必要費用後的餘額為收入所得額報稅。

舉例來說，林小姐獲悉陳先生欲出售名下不動產，便居間仲介王先生以2,000萬元價格購買，並協助陳先生辦理相關簽約事宜；而林小姐在2021年取得陳先生所支付的60萬元報酬收入。

但林小姐在申報2021年度執行業務所得時，因手邊無相關支出單據、未能舉證相關費用，且不確定應如何申報所得，便依財政部發布的一般經紀人費用標準，按佣金收入的20％計算必要費用，也就是60萬元的20％為必要成本12萬元，並以60萬元報酬扣除後，申報所得為48萬元，併同綜合所得稅各類所得申報納稅。

台北國稅局說明，房地買賣透過個人仲介成交者，依一般交易習慣，買賣雙方或一方會按買賣價格的一定比例計算佣金給付介紹人。個人取得該項佣金收入後，若未能提示相關成本費用證明文件核實減除，可依財政部發布執行業務費用標準（一般經紀人）20％，按「佣金收入之20％計算必要費用」，以佣金收入減除必要費用後的餘額為所得額，併計當年度綜合所得總額申報繳納所得稅。

國稅局表示，納稅義務人居間介紹他人買賣房地所取得的收入，屬於佣金屬執行業務收入性質，若漏報該項所得，經查獲除依法調整補稅外，並依規定裁處罰鍰。