外送、共享機車保險 金總提建言

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金融建言白皮書機車相關建言

金融總會今年度「金融建言白皮書」最終版將送交金管會，期末版本新增針對「外送員」和「共享機車」的新提案，產險業者建議，交通部應將機車行照區分為「自用機車」及「營業用機車」，及應對機車租賃行為比照小客車租賃納管，區分「租賃機車」車種。

金融建言白皮書最終版提出的建言，據了解，在10月30日金融總會理監事會議通過後，將在11月送交金管會，由金管會針對相關建言一併回應。今年度新提案中，產險公會透過金融建言白皮書，分別對於「外送員」和「共享機車」兩方面向交通部提出建言。

白皮書指出，外送員為增加接單數及在時限內送達，造成交通事故頻傳，依審計部資料顯示，2017年外送員發生交通事故案件888件，2020年增加至4,019件。但現行交通部對機車皆歸類為「自用」性質，和實際上機車使用性質有落差。

產險業者認為，商業保險主要透過車種性質及車牌號碼檢核方式，反映實際對價的保險商品，業者擔憂，如果無法從源頭將車輛區分「自用」及「營業用」，對真正自用機車，將產生保險契約未依風險分類確實定價，出現不公平的交叉補貼現象。

金融建言白皮書建議，交通部可比照微型電動二輪車方式，將機車區分「自用」及「營業用」，或循多元計程車方式，於行照上加註「多元化機車」，以便區分機車實際使用性質。

共享機車方面，白皮書指出，截至2020年，國內三家共享機車營運業者，在全國投入共1萬1,000萬輛共享機車，另在全國各地因應觀光需的機車租賃業者也蓬勃發展，後者更多為自營機車行或個人機車租賃行為，如發生事故，求償對象及賠償金額將存在很大的不確定性，增加民眾租賃機車的不安全感。

金總白皮書建議交通部對機車租賃行為應比照租賃小客車納管，區分「租賃機車」車種，另外應禁止個人可從事機車租賃行為，以減少消費者的爭議，並保障其權益。