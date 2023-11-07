10月新台幣NEER、REER 雙降

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新台幣10月續貶1.51角、貶幅0.47％，較主要貨幣貶更深，據台北外匯市場發展基金會統計，10月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER），雙雙下滑至100.82及104.79。

匯銀主管分析，美國經濟數據出現衰退跡象，市場解讀美國聯準會（Fed）升息應已近終結，國際美元指數近期大幅回檔，近三個交易日新台幣升值近4角，11月以來已由貶轉升，後續預期NEER、REER應會逐步回升。

據匯銀資料，10月美元指數上漲0.41％，歐元小升0.87％、英鎊升0.07％，其餘加幣貶2.54％、澳幣貶0.36％、日圓貶0.32％、人民幣貶0.24％，新台幣貶值0.5％，使得新台幣NEER下降0.17至100.82，REER下降0.18至104.79。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力；REER是計入物價變動因素的變動指數，REER愈低代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，10月外資熱錢續外逃，大舉匯出積極回防美元，央行統計當月外資本金盈餘淨匯出約50億美元，前十月淨匯出約185億美元，央行已連三月進場調節阻貶，穩住新台幣貶勢，但較主要幣別仍偏弱，NEER及REER因而下降。

對新台幣這波貶勢，央行外匯局長蔡烱民強調，10月貶幅已較9月縮小，整體市場有進有出，包括結購結售都有，央行全力進場調節穩定匯市。

匯銀主管認為，進入11月後，Fed釋出鴿派訊號，市場解讀升息循環已終結，近期美元指數大舉回落，新台幣近幾個交易日反彈強升，且美國強勢經濟數據出現鬆動，若後續降息預期升溫，再削弱美元走勢，新台幣將續衝32元整數，NEER及REER也將隨著上揚。