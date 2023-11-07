國銀挺企業 金融協助措施延至明年底

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國銀繼續挺企業。銀行公會先前對企業相關金融協助措施施行期間延長至今年12月底，由於時間將屆期，近期理監事聯席會議通過將企業舊有貸款展延的金融協助措施，繼續延長至明年底。

銀行公會指出，這次延長主要考量全球因通貨膨脹而起的升息，對經濟造成的衝擊，加上部分產業尚未完全擺脫疫情影響，因此配合政府政策規劃，提供企業有充分恢復的緩衝期間，以減輕財務壓力，並持續協助產業強化疫後經濟復甦動能。因此，近期會議通過後，函報金管會及中央銀行備查，經主管機關核復後，已經正式函知各會員銀行配合辦理。

其中有二大措施，一是企業有繼續經營意願且繳息正常者，如有財務周轉需要，在2024年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延六個月，及舊貸展延案件的存單徵提鬆綁、免徵提預估財報等簡化措施，也一併延長至2024年12月31日；二是會員銀行辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範的受理申請期限，自今年12月31日延長至2024年12月31日。

雖然IMF預估明年全球貿易量將回升，我國出口可望隨終端需求逐步提升，加上政府持續挹注投資動能，以及內需續保餘溫，明年經濟成長有望回溫，但為持續挺企業，因此持續延長金融協助措施的確有其必要性，未來銀行也會持續支持企業，希望迎接明年之後經濟成長逐步恢復動能。