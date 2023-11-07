雙11購物節將至 國銀祭信貸利率0.01％ 搶市

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雙11購物節倒數，各銀行除推出刷卡優惠搶客，中信、玉山、台新、台北富邦等四家銀行更趁機推出低利率信貸，中信與北富銀首期利率下殺至0.01％，玉山、台新、中信大降手續費至1,111元，亦想分食雙11購物商機。

因應雙11購物的短期大額現金需求，國銀祭出小額信貸優惠方案，中信銀打出首期利率0.01％，並將借款額度拉高至500萬元；玉山銀貸款利率兩個月0.88％、最高借款額度300萬元；台新銀開辦手續費從9,000元大降至1,111元；北富銀是首期利率0.01％，加上手續費個案減免2,000元。

玉山銀指出，信貸產品設計多元，可提供綁約及不綁約方案，如選擇不綁約，則無提供優惠利率，雙11購物資金需求商機，推前兩期及費用優惠利率，平時則無前兩期優惠，並依各客群屬性報價。貸款額度因主管機關規定，無擔保不得超過平均月收入的22倍，如月收入5萬元，最高即110萬元。

信用卡因信用額度有上限，且僅能於信用額度內進行分期，刷卡分期後即會佔滿信用額度，導致未還清分期前無額度可刷，影響資金規劃，善用雙11信貸優惠可減輕資金支出負擔，優惠期後依信用情況給予合理利率條件，消費者可依個人資金需求進行運用。

台新銀強調，信用貸款金額大、期數長，貸款通常適用較大金額，信用卡分期比較適合小額借信用卡刷卡分期需要有實際購物才可以分期，貸款可以先申請一筆額度，靈活彈性運用。

申辦貸款前，可透過銀行試算服務，初步評估信貸可貸額度、利率及月付金等，尋找最適合的貸款方案，提前規劃可更彈性運用，可採用線上申辦，除雙11快閃的手續費優惠，如以「軟體憑證（C3）」授權台新銀行透過聯徵中心查詢公務機關財稅資料，則可省去自行檢附所得清單、勞保等財力證明的時間，加速貸款申辦及資金取得。

銀行業者並提醒，雖然雙11有優惠，但部份採限量方式，且若提前解約、還款可能就沒有優惠或有違約金，都是借款前要注意的重要事項。