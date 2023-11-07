中信金攜168家供應商 倡議淨零

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中信金控發揮企業影響力，攜手供應商打造永續供應鏈，6日舉行「2023中信金控供應商大會」，168家供應商出席支持，共同喊出「凝聚減碳力量 創造共享價值」淨零倡議承諾。

中信金控「2023中信金控供應商大會」，透過「大攜小」模式，鼓勵合作供應商響應2050淨零排放、設定科學基礎減量目標 （SBT）、導入永續管理機制，健全綠色供應鏈生態；同時以「企業道德」、「環境保護」、「員工權益與關懷」三大構面，要求供應商落實誠信經營、信守道德、關懷與維護員工權益。

中信金控行政長高人傑、幕僚長高麗雪均出席「2023中信金控供應商大會」。高人傑表示，中信金控身為「永續金融先行者聯盟」第一屆輪值主席，肩負永續金融教育和推廣的使命，以積極行為實踐綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題，去年中信金控對台灣供應商支出比例為98.95％、總金額超過新臺幣200億元，未來將持續提升綠色採購比例，打造具正面影響力的綠色生態圈，為供應商、投資人、員工及客戶創造長期共享價值。

尤其中信金控積極制定供應商永續管理機制，透過「供應商永續分級」訂定規範，依供應商類別、交易金額及ESG自評問卷進行風險評估管理，表揚績優廠商並優先取得合作機會。遴選供應商時，則藉由中信金控訂定「供應商管理原則」，評估是否符合人權保障、環境永續、行為準則及個資隱私保護，並要求供應商簽署「供應商人權及環境永續條款承諾書」，落實永續採購與人權發展。經由公開、公平審查出的優良廠商，交易前需進行風險鑑別，且每年召開勞安宣導座談會及供應商大會溝通改善，分享永續實務經驗。

中信金控強調，作為永續金融領航者之一，支持環境永續性、碳中和、綠色採購等重要永續經營理念，本次大會特地安排安永聯合會計師事務所、台灣國際商業機器股份有限公司（台灣IBM）及正隆股份有限公司等業界代表分享觀點及實務經驗。