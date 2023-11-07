宏碁資訊牽手微軟 打造智慧服務

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宏碁資訊近六季財報

微軟人工智慧助理Microsoft 365 Copilot於11月初正式推出企業收費版，預計2024年推出繁體中文版，分析師指出，2026年時Copilot營收業務將上看百億美元。而微軟所釋出官方合作夥伴名單中，雲端服務商宏碁資訊為唯一一家台灣業者。

微軟Microsoft 365 Copilot推出企業收費版本之際，也同步公布全球各地官方合作夥伴，包括DELL、KPMG、PWC、NTT Data、Infosys等業者均在列。台灣官方合作夥伴為宏碁資訊。

微軟雲端Azure在台灣代理商有很多家，但宏碁資訊不但獲選微軟最佳合作夥伴，長期以來也是微軟生態圈，彼此關係緊密，此次取得Copilot官方認證合作夥伴資格，一方面代表宏碁資訊技術及實踐經驗，優於其他同業。再者，未來可獲得微軟第一手技術資源，同時也可與其團隊共同協作。

針對Microsoft 365 Copilot，宏碁資訊將提供三面向服務，包括利用Copilot現代化工作最佳助手，提供客戶智慧營運；其次，協助客戶進行AI研發協作平台的可行性驗證，透過整合Azure Open AI與Microsoft 365 Copilot，綜合整理成互動生成內容，為企業建立研發協作平台；第三，利用生成式AI推動智慧客服，如透過Azure Open AI互動訓練，豐富理專銷售資料，打造企業內部智慧銷售協作平台。

宏碁資訊日前公告第三季財報，前三季每股稅後純益9.5元，優於去年同期；Copilot預計2024年推出繁體中文版本，預期將對宏碁資訊2024年營收有所挹助。

宏碁資訊目前已公布客戶包括審計部及台新銀行兩家客戶，預計第四季即可有生成式AI相關營收可認列，但該公司認為，生成式AI對業績貢獻的最佳適應點，約落在2024年底或2025年初。