3奈米市占超車美國對手 中砂拚先進製程 明年靚

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再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂6日舉辦法說會，發言人李偉彰副總指出，公司於研發階段便與客戶共同投入研發，過往持續擴增實驗室規模，於客戶先進製程逐漸斬獲成效，於3奈米製程已經獲得7成之市占，彎道超車美國競爭對手。李偉彰強調，未來在2奈米甚至更先進製程，皆不會落下；伴隨線徑微縮極致的追求，耗材使用壽命只會愈來愈短，對耗材供應係一大利多。

中砂第三季營收獲利逐步回溫，自第一季低點之後、逐季好轉，其中毛利率站回3成之水準，達到32％，營益率也回到17％，稅後純益達2.92億元，單季每股稅後純益（EPS）2.02元；前三季淨利6.92億元，年減34.2％，累計EPS 4.8元。

李偉彰表示，鑽石碟主要客戶為國際邏輯、記憶體大廠，第三季國內最大客戶占比達57.75％，較去年同期成長三個百分比；占單一指標客戶之先進製程比重持續增加，7／5／3奈米於季增幅度都達到1成以上。

晶圓事業部產能也持續滿載，目前12吋及8吋產能分別達30萬／15萬片。雖然今年價格微幅下滑，全年營收估較去年介於正負5％區間；但隨著產品結構改善，高階占比逐步提升，因此仍能維持不錯的獲利結構。

至於砂輪業務，目前工具機／機械業無明顯復甦，估計本季營收將持平第三季。李偉彰分析，2024年砂輪事業部有望受惠低基期，理論上會有較大年增幅可期待。而鑽石碟業務亦有望持續增長，尤其持續打入2奈米級以下之更先進製程，未來比重只會更高。

中砂多年的投注、開始收穫豐碩成果，不僅提前與客戶進行拋光鑽石碟之開發，另外能夠提供完整解決方案予客戶，大大縮短產品遇到的困難與時間。過往擴充實驗室規模，並投資拋光機、量測等設備，皆是為打入先進製程做準備。

尤其進入2奈米時代，改採晶背供電技術，難度提升，為了避免供電與訊號相互影響，薄化晶背為良率關鍵。中砂於全球專利布局完整，李偉彰透露，美系晶圓代工廠亦指名採用中砂特定產品，顯見其技術實力已獲眾多國際企業認可。