甩低迷 房市Q3轉綠燈 未來三季也看穩

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近期主要不動產市場房價及景氣指標

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」，第三季景氣指標分數為46.62，燈號轉綠，較第二季景氣指標分數39.74增加，脫離低迷回穩，預測未來三個季度（第四季至明年第二季）房市景氣在剛需撐盤、內需溫和下，仍為穩健的綠燈。

該景氣燈號以17個總體環境、生產、交易和經濟信心等四大面向為期21年來共17個變數長期趨勢，計算出景氣指標，與目前相關房價指數、燈號等指標最大不同在於，期望更全面評估市場動能及景氣，並預測未來房市走勢。

該景氣燈號顯示，這波景氣最高點落在2021年上半年，去年第四季、今年第一季為低迷的「藍燈」，第一季景氣指標分數更為近三年來最低點；不過第二季擺脫低迷的「黃藍燈」、第三季轉為「綠燈」，預估未來三季仍處於穩定的「綠燈」。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，由於GDP由負轉正，消費信心及耐久財等指標今年一路向上，加上股市處於高檔，為未來三季房市景氣提供支撐及動能。

當前全球經濟正值升息轉降息的轉折點，加上地緣政治、國內大選等變數，各國政府都積極因應政治經濟發展，調整政策降低衝擊，到年底台灣房市雖大勢底定，但對於價、量仍需動態觀察，置產應回歸購屋動機與需求。

而每一種需求都代表時間持有的長度，自住、自用、長期置產、事業開展等長期持有的不動產規劃，以歷史經驗來看房價漲多跌少，在自住、經營事業的過程中，資產價值也慢慢在提升。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年上、下半年房市可說是兩樣情，上半年市場受打炒房政策影響，交易量急遽縮減，但第三季新青安優貸政策上路，為房市催出首購買屋潮，也讓下半年的交易量「轉縮為增」，價格亦獲得支撐，因此全年房市可望以「量微縮，價緩漲」收尾。