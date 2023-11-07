台北遠東香格里拉 名利雙收

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受惠疫後觀光餐旅市場回溫，加上住房與餐飲行銷方案成功帶動客人回流，台北遠東香格里拉飯店2023年住房與餐飲皆展現爆發性成長，國際商務旅客回流幾已恢復疫前水準，預估今年平均住房率可達70％，較去年倍數成長，趨近2019年的72.5％。而各餐廳酒吧、會議宴會的餐飲營收已超越2019，第四季整體成績更超前達標。

台北遠東香格里拉飯店今年並獲國際知名康泰納仕旅遊者雜誌（Conde Nast Traveler）2023年度讀者之選「最佳酒店」的肯定，亦是台灣唯一上榜的酒店，同時也第七年蟬聯亞太商旅雜誌（Business Traveller Asia-Pacific）讀者票選為「台北最佳商務酒店」，2023年可謂名利雙收。

展望2024年，台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）表示，將持續推出創新住房與餐飲活動，針對不同族群與客源市場，結合在地文化推出不同特色住宿專案，優化顧客體驗，並整合集團資源邀請各姐妹飯店名廚客座交流，以及運用集團的常客獎勵計畫「香格里拉會」，推出會員專屬禮遇與服務，包括手機辦理入住及退房、以手機應用程式安排會員服務、線上購物等，全面提升會員體驗，並針對30周年慶推出一系列行銷活動，預估明年平均住房率將可達75％，平均房價上看6,900元。

萬佐東表示，疫後國際旅客比預期更快速地回訪，飯店面對原物料與人力成本齊漲、缺工等挑戰，仍維持低離職率，以永續發展留住人才，保持一致服務品質並創造難忘顧客體驗，才能獲得知名旅遊雜誌評選肯定。飯店並在防疫情期間提供各式沉浸式體驗、親子遊憩設施、節慶活動等，培養了一群在地忠誠顧客選擇都會宅度假Staycation，目前住宿旅客仍有30％為台灣本地客。

台北遠東香格里拉今年餐飲業績較去年成長6％，除受惠是疫後企業復辦辦尾牙春酒與會議宴會，飯店更成功爭取國內外客戶來台北舉辦MICE活動，並舉辦三場不同主題的婚禮體驗日提升訂席率，成功達標250場。