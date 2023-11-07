保華：提供一條龍IoT資安防護

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面對「智慧化萬物聯網（AIoT）」時代而衍生的資安威脅，保華資安董事長陳英俊指出，保華是政府認證合格的資安服務供應商，及全國認證基金會TAF認證的智慧科技資安檢測實驗室，也通過ISO27001資安管理制度國際認證，可提供從IoT設備漏洞檢測、惡意程式檢測服務，到IPCam影像監控系統資安認證標章，及整體物聯網IoT場域的資安防護評估與認證標章申請等一條龍服務。

保華資安是由國內科技保全第一品牌「中保科技集團（SECOM）」，與國內資安服務領導品牌「中華資安國際」合資成立，是專注於研發虛實整合的物聯網資安防護解決方案團隊。

保華資安總經理游峯鵬表示，智慧城市的發展加速各種虛實整合AIoT的智慧創新應用，企業也積極因應數位轉型趨勢導入虛實整合系統（CPS）進行智慧化生產管理，隨著雲端、AI等網路服務而來的資安風險，不容小覷。企業在IT＋OT＋IoT融合的同時須具備足夠資安防禦能力，避免遭駭客攻擊造成營運中斷，才能在資安健全的狀態下全力衝刺本業。

保華資安提供包含資安檢測、資安防護、資安監控、資安顧問等四大類資安服務。游峯鵬表示，保華不僅擁有豐富的網站、系統、IoT系統/設備檢測技術與經驗，且精通安全開發流程，更具備在IT/IoT智慧物聯網場域、系統與設備資安防護、系統安全評估等技術與實務經驗。

中小企業起初看待資安都當成本費用，不會當成營運持續的重點，願意投入的預算很有限，大都只有簡易防火牆或防毒軟體，但這些不足以防範新型惡意程式或駭客攻擊，游峰鵬指出，保華已與中保科技合作推出智慧科技系統實體保全＋網路雲端世界的虛擬安全，已提供超過2,500個中小企業客戶資安防護代管服務，及超過60件的資安檢測與驗證案件。