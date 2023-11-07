安達人壽熱血大聯盟 力挺公益捐血

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

安達人壽攜手磊山保經、錠嵂保經、大誠保經、騰達保經與公勝保經在今年組成「熱血大聯盟」，共同合作擴大舉辦公益捐血活動，期提升民眾捐血意識，把愛送到台灣各角落。

自2016年起安達人壽每年舉辦行公益捐血活動，近年受疫情和極端氣候影響，民眾出門捐血意願大減，導致全台血液庫存量經常處於偏低或急缺狀態。

因此，安達人壽「熱血大聯盟」今年加碼舉辦三場公益捐血活動，已於10月23日和11月2日分別在台北228公園及高雄左營捐血室完成兩場公益捐血活動，共計募得213袋熱血，接下來將於11月16日在台北台糖大樓舉行第三場捐血活動。

其中，台北場邀請錠嵂保經總經理趙惠仙、磊山保經業務總經理林世德、大誠保經董事長王文全、大誠保經執行副總魏淑蓮出席；高雄場則邀請到騰達保經副董事長劉凱華以及公勝保經總經理蔡聖威共同與會。

安達人壽總經理張志杰表示，一個人走得快，但一群人走得遠，安達人壽熱血大聯盟希望透過結合企業夥伴的力量，提高民眾參與意願，一起支持公益捐血幫助更多需要的人。

安達人壽並推出捐血免體檢的相關優惠條件，期鼓勵民眾建立捐血習慣，並幫助更多有需要的人。此外，以捐血檢驗報告購買投資型保單有三大好處，包括節省時間、適用效期較長以及免體檢額度提高。

首先，在便利性上，提供符合捐血標準報告，可免到醫院體檢。其次，在效期方面，只要近一年捐血檢驗報告結果符合捐血標準都可適用。最後還提供免體檢額度優惠，不論是新保戶或既有保戶再投保，特定年齡累積免體檢保額最高可達2,000萬。

安達人壽將持續推廣公益捐血活動，同時今年額外捐贈與三場活動總募得血袋相同數量的空血袋給台北捐血中心和高雄捐血中心，減輕各地捐血中心壓力，並替社會多盡一份心力。