元富證好富投 5大亮點攻數位原生客群

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新光金控旗下元富證券積極搶攻數位原生客群，推出自行研發的行動投資理財平台「好富投」APP，主打行動投資「心」選擇，下單首選元富「好富投」APP，透過直覺迅捷的介面帶來流暢操作體驗，豐富整合的報價、交易、帳務、盤後資訊更是全面升級。此次更特別開放非客戶使用社群帳號登入體驗，有信心成為投資人的下單首選APP。

元富證券總經理張清發表示，數位轉型沒有終點，多年來，元富對於數位金融發展，始終秉持使用者至上的理念，亦持續開發便捷強大的數位工具，全力加速朝向數位金融首選品牌的方向邁進。

元富內部調查顯示，數位原生世代對於證券下單系統的需求，更加重視介面操作的直覺性、畫面設計的美觀性及個人化編輯的自主性。因此，元富結合大數據分析、AI演算技術、敏捷式開發架構，八個月的時間隨即打造出「好富投APP」，充分展現數位金融科技力。

元富證券「好富投APP」全面優化投資旅程且包含五大特色亮點：一、「首頁功能，超豐富」：首頁整合帳務概況、常用功能、主題投資、活動資訊，獲取常用功能與資訊，簡單快速滿足所需。二、「存股、當沖，任你選」：可依個人的投資偏好選擇「存才富」或「聰明沖」，存才富精選四大存股主題懶人包，提供投資人簡單操作快速投資。三、「下單操作，超直覺」：整股、零股下單一鍵切換、抽屜式五檔報價獨家呈現。四、「全新帳務，超清晰」：提供適合手機瀏覽的帳務查詢畫面，解決過去需左右滑動的表格模式，重要帳務一目瞭然。五、「個股資訊，超詳盡」：券商獨家個股健診、大單控盤、AI分析等不同面向的分析，幫助投資人輕鬆判斷股價趨勢、調整策略布局、提高獲利機率。

元富未來將持續以「新思維、新產品、新服務」發展數位金融理財的決心。