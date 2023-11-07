安耐美 贊助抗癌鬥士單車環島圓夢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣抗癌協會為鼓勵癌友走出戶外，用正確的保健方式來對抗病魔，舉辦「不倒騎士 騎出生命」國際單車環島活動，今年安耐美贊助電輔自行車，幫助癌症病友用十天時間踏過1,100公里環島圓夢。11月5日上午從台北馬偕醫院出發，預訂11月14日下午3點抵達新北市市民廣場，除了國內報名踴躍，更有香港癌友組團挑戰，逾80人響應一同見證騎跡。

「以科技，驅動美好生活」是安耐美的品牌核心價值，董事長蘇彥文聽到不倒騎士又將再次千里環島，用積極心態讓生命發光的初衷時，決定贊助今年最新推出的「藍銳」中置電機的電動輔助自行車，提供綿密動力輔助，在自行車踩踏的過程中放大不倒騎士的力量，騎得更遠、更輕鬆。

ENERMAX安耐美致力用科技打造美好生活，今年共贊助兩款電輔車助癌友環島圓夢（榮獲國家品牌玉山獎全國首獎），是2022年贊助台灣抗癌協會完成單車環島的Lusitano露西塔雙功能打浪電動輔助自行車，與今年續航高達120公里的LANDEREX藍銳中置電機電動輔助公路車，為了安全起見，安耐美運動科技團隊另外舉辦行前試乘會，向不倒騎士們介紹車款詳情與注意事項，配對車架尺寸後也實際騎乘，相信做足準備是成功關鍵，團隊也將全程隨行，陪伴不倒騎士完成十天環島挑戰，用減碳愛台灣的方式品味寶島的美。

安耐美為保銳科技的自有品牌，成立迄今33周年，以科技為核心策略，發展電腦、運動、生活科技產品，旨在透過智慧科技為大眾帶來美好生活。近期也即將推出高溶氧量的「賀多利Hokutolite新貴水」，連續二年榮獲食品界米其林-iTQi風味絕佳三星獎，與世界品質評價大賞金獎肯定，透過專利技術震盪珍稀礦物質提供人體所需，也讓ph7.4的弱鹼軟水口感增添風味。