新禾彩藝電子級包材 防震、抗靜電

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為因應全球環保減碳趨勢，新禾彩藝公司近年來持續研發環保材質，並尋求國內外各供應商，將相同物質材料加工，達到可回收再利用價值的綠色包材。此外，以全方位包材專家之姿，更致力提供高阻隔性包裝材料，具有抗靜電及防震保護，客戶遍布台灣、亞洲及美加地區，提供國內電子產業鏈之包裝測試及複合多層膜包材解決方案。

該公司總經理周賢進表示，台灣係全球IT產業重鎮，為追求經濟成長的同時應兼顧環境永續。新禾彩藝最近引進新生力軍總經理特助孫晟祐，為新禾注入新思維並建立企業組織韌性邁向國際觀。

孫晟祐表示，新禾彩藝除致力於軟性包材外，在電子包材更是獨幟一格。隨著可攜式產品日新月異，微型化與高效率的系統單晶片（SoC），讓半導體製程更微小化；尤其光罩或LCD玻璃等大面積物件拿開後，因電容量變小使靜電壓升高而造成產品破壞。因此，擁有良好的抗靜電包材，是近來保護高精密電子產品的最佳選擇。

新禾彩藝於2022年底斥資引進日本製袋機設備，並朝「減層、減鋁、減塑」等減少耗材及低碳排的方向前進，尋找新材料替代方案。並將現有的設備進行全面診斷修繕，加入AI智能製造，快速反應市場需求，不僅提高生產效率，進而達到節能省電，也為地球環境盡一份心力。

孫晟祐強調，在製程生產複合材料，會產生有機化合物（VOC），該公司早於2020年裝設蓄熱式焚化爐（RTO），並將燃燒分解產生的高熱能作廢熱回收至生產製程所需，達節能減碳效益，期能對國內抗靜電包材的競爭力有所助益。讓新禾彩藝持續服務客戶，攜手邁向永續共好。