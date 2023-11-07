裕隆日產創新風雲賞 校園講座啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」前進上屆金賞獎得主逢甲大學，正式啟動本屆首場NISSAN校園創新講座，本屆創新風雲賞共將巡迴全國20所大專院校舉辦NISSAN校園創新講座，促進產學交流、汽車創新設計與數位行銷教育，期望透過本活動，為臺灣汽車產業加速培育數位轉型、研發設計及行銷企劃專業人才。

首場校園巡迴講座除了特別安排裕隆日產專業講師進行專題演講，介紹NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」的產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略，還邀請上屆金賞獎團隊向學弟妹分享參賽經驗，包括從開始討論定調初選作品方向，到決選如何優化作品以及得獎心情，現場更展示NISSAN X-TRAIL e-POWER實車，讓與會師生親身體驗NISSAN「技術日產 智行未來」品牌精神。

為發揚創新精神，本屆風雲賞特別規劃全新主題，挑戰NISSAN e-POWER創意社群行銷，並以X-TRAIL e-POWER作為競賽主題車款，號召參賽者深入瞭解新能源科技e-POWER車款的設計理念，鼓勵師生跳脫傳統框架，發想參賽企劃及作品，角逐NISSAN e-POWER創意社群行銷王。

這屆創新風雲賞為了鼓勵全國師生迎向數位轉型浪潮，競賽題目特別結合年輕世代愛用的數位社群媒體，邀請青年學子創作IG社群行銷活動企劃，並且製作超有梗POST貼文以及REELS短影音，運用社群行銷特性來傳達NISSAN X-TRAIL e-POWER三大黑科技「e-POWER、e-4ORCE、ProPILOT」，以盡情發揮數位轉型社群力。

裕隆日產汽車表示，寄望為臺灣培育出更多潛力無窮的創意新星，誠摯邀請所有擅長數位媒體設計、影像廣告、行銷企劃、品牌傳播、商業管理的大專院校學生踴躍報名，參賽團隊可以跨校、跨科系／所，競賽詳情以及相關報名資訊，請逕上「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」活動官網（https://event.nissan.com.tw/2023designaward）查詢。