南山人壽親子運動嘉年華 守護健康

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不只「好險有南山」，更是「健康有南山」，南山人壽舉辦第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動，安排籃球、足球、扯鈴三項項目，進行小組輪動式的課程，由LAD多元藝術團隊及賽事冠軍當指導教練，讓家長「Fun」心的帶著孩子一同學習花式技巧。

活動陸續在北中南展開，第一場就吸引近3千名大小朋友齊聚臺灣大學田徑場，歡樂闖關之餘，還有南山健康守護圈的加值服務體驗區，讓大小朋友，從趣味中建立健康知識、培養運動習慣，保持健康身心。

南山人壽表示，適逢成立60周年，陸續在舉辦60場主題不同的保戶健康系列活動，而11月開跑的親子運動嘉年華，則是專門為親子及家庭保戶而規劃，不只有花式運動體驗，還有6項親子闖關、南山健康守護圈體驗區及運動網美拍照打卡區，一家大小不分年齡，都能找到有興趣區域。

積極推廣健康促進觀念的南山人壽，在保戶活動的各項環節中植入健康運動的概念以及保險保障知識，在許多關卡都能發現設計的用心與巧思，親自到場參與的南山人壽董事長尹崇堯表示，希望讓健康運動觀念從小扎根，並培養孩童們的運動技能，多年來，南山人壽也持續挹注資源幫助偏鄉小學，推動「南山小健將計劃」為運動發展與孩童營養領域提供經費，實踐公益服務業的精神。

南山人壽表示，第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動，後續還會在桃園市中原大學、高雄市中正高工以及台中市逢甲大學登場，期盼吸引上萬名保戶與業務夥伴一起參與，全面幫助保戶擁抱健康好生活。