北市東湖商圈銀行金店面 抗跌保值

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瑞普萊坊獨家代理台北市東湖銀行店面標售，標的位於東湖路上，與康寧路同屬區內重要交通要道，能見度高，屬於地標型建物，不僅1F為大面寬店面，金融保險業使用用途，且2F室內方正，有獨立出入口，可獨立使用。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，在高通膨與高利率的時機，精華商圈的金店面有抗跌保值效益，且銀行使用租金收益穩定，門面形象佳，還有金庫坐鎮，是少有釋出的投資標的，例如臺銀人壽在今年2月購買新店區寶強路的銀行店面（承租戶為中國信託商業銀行）就是看中銀行租約的穩定性。

而東湖生活圈內有國中小、高中、影城、商場、醫院等，加上麥當勞也剛進駐東湖商圈（東湖路上舊全聯的店面），生活機能完善。且鄰近內湖科技園區、南港經貿園區與汐止產業聚落，擁有生活與就業均便利的利基，吸引居住人口聚集，使得內湖區目前有約27.5萬的人口，其中超過3成在東湖生活圈。

此標的不僅車程5分鐘至中山高東湖交流道便於南來北往，距離捷運東湖站也僅500公尺，未來還將與「捷運汐東線」交會樞紐，串聯「基隆捷運」，區域具未來發展潛力，商機無限。

該公司表示，投資此店面不僅可當銀行的包租公，具有穩定租金收益，未來還可享有區域發展增值潛力。相關詳情可洽瑞普萊坊投資部資深經理鐘小姐，專線：（02）8729-8773、0905-815-900。